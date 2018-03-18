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Политзаключенного России Кольченко посадили в штрафной изолятор

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Кольченко поместили в ШИЗО
Кольченко поместили в ШИЗО / Фото из открытых источников

Незаконно осужденного в России украинца Александра Кольченко снова отправили в штрафной изолятор в РФ. Политзаключенный находится там с 8 марта, а выпустить украинца из ШИЗО должны 21 марта.

Об этом в Facebook сообщила правозащитница Татьяна Щур со ссылкой на его адвоката.

"Его поместили туда на 13 суток за якобы передвижение без охраны именно по тем местам, где он и другие осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую... Да, это формальный повод наказать осужденного, но он применяется только тогда, когда это выгодно начальству", – пояснила Щур.

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При этом правозащитница уточнила, что Кольченко лишили возможности получить передачу.

"Особая подлость нынешнего проталкивания заключается в том, что накануне мы передали ему долгожданную передачу, так необходимую парню, у которого врачи констатировали проблемы с сердечным ритмом. Теперь эту передачу Саша получит только после ШИЗО, и что до него дойдет – большой вопрос!" – сказала Щур.

К слову, ранее нардеп Надежда Савченко заявила, что получила информацию о возможном освобождении украинских заложников в течение трех месяцев после выборов президента России.

Теги: Новости Украины Новости России заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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