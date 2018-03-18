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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Політв’язня Росії Кольченка запроторили до штрафного ізолятора

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Кольченка помістили до ШІЗО
Кольченка помістили до ШІЗО / Фото з вільних мереж

Незаконно засудженого в Росії українця Олександра Кольченка знову відправили до штрафного ізолятора в РФ. Політв’язень перебуває там з 8 березня, а випустити українця із ШІЗО повинні 21 березня.

Про це у Facebook повідомила правозахисниця Тетяна Щур з посилання на його адвоката.

"Його помістили туди на 13 діб за нібито пересування без охорони саме по тих місцях, де він і інші засуджені, як правило, ходять без охорони: в бібліотеку, в їдальню... Так, це формальний привід покарати засудженого, але він застосовується лише тоді, коли це вигідно начальству", – пояснила Щур.

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При цьому правозахисниця уточнила, що Кольченка позбавили можливості отримати передачу.

"Особлива підлість нинішнього проштовхування полягає в тому, що напередодні ми передали йому довгоочікувану передачу так необхідну хлопцю, у якого лікарі констатували проблеми з серцевим ритмом. Тепер цю передачу Саша отримає тільки після ШІЗО, і що до нього дійде – велике питання!", – зазначила Щур.

До слова, раніше нардеп Надія Савченко заявила, що отримала інформацію про можливе звільнення українських заручників протягом трьох місяців після виборів президента Росії.

Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
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