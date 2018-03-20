МИД Украины требует срочного доступа консула к Сенцову

Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации предоставить немедленный доступ консула к украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Ведь появилась информация об ухудшении состояния его здоровья.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

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В связи с информацией об ухудшении состояния здоровья О.Сенцова, требуем от РФ срочно предоставить доступ консула к Олегу,

– сообщила она.

У зв'язку з інформацією про погіршення стану здоров'я О.Сенцова, вимагаємо від РФ терміново надати доступ консула до Олега #FreeSentsov — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 20 березня 2018 р.

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, заявляет, что слухи о том, что Олега Сенцова отравили – ерунда.



"Поползли слухи с мыслями "экспертов", что Олега отравили и он умирает. Совсем дебилы что ли??? Не буду я комментировать эту параноидальную чушь ... Он там не на курорте, 4 года тюрьмы, в том числе на крайнем севере, ясен пень, здоровья не добавляют", – написала на своей странице в Facebook Наталья Каплан.

Напомним, сегодня, 20 марта, в эфире телеканала "ObozTV" военный эксперт Юрий Колесников заявил, что незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова отравили.

Кто такой Олег Сенцов? Это украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. 11 мая 2014 Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, где был задержан ФСБ России по подозрению в терроризме. Через некоторое время Сенцова перевезли в следственный изолятор в Москву. В августе 2015 он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.