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Российский режиссер рассказал о странном блеске в глазах Сенцова, который голодает

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Олег Сенцов с каждым днем своего голодания заметно ослабевает
Олег Сенцов с каждым днем своего голодания заметно ослабевает / Фокус

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов с каждым днем своего голодания заметно ослабевает, его состояние вызывает беспокойство.

Об этом в комментарии ТСН рассказал российский режиссер-документалист Аскольд Куров, который на днях виделся с Сенцовим в российской колонии.

Курков прибыл в Киев из Лабытнанги – российского города, где на сегодня содержится Сенцов. Куров был готов к тому, что ему не позволят увидеться с украинцем, однако их встреча все же состоялась.

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С Сенцовим Куров беседовал 45 минут. Темой разговора было искусство кино. При этом Аскольд рассказал Олегу, как 2 и 3 июня по всему миру люди выходили на акции в поддержку Сенцова.

Для него все это было новостью, и он жадно все это слушал, и было видно, как много это для него значит. И передавал всем огромный привет, огромную благодарность,
– отметил Куров.

Одновременно он подчеркнул, что состояние Сенцова вызывает беспокойство.

"Странный появился какой-то блеск в глазах, и немного мутный взгляд. Ну конечно, это от голода", – рассказал Куров.

Напомним, политзаключенный России Олег Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку, выдвинув условие об освобождении всех 64-ех заключенных украинцев. После начала голодовки Сенцов похудел и у него начали выпадать зубы. После 15-ого дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию.

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.

Теги: Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Украины заложники
Источник: 24 Канал
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