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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Все очень плохо, Сенцов уже действительно на грани смерти, – адвокат

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото из открытых источников

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов будет оказывать сопротивление принудительному кормлению и не прекратит голодовку, даже если она приведет к летальному исходу.

Об этом сообщила адвокат пленника Ольга Динзе, которая представляла интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России, пишет УНИАН.

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"Относительно Сенцова, насколько мне известна ситуация от Дмитрия Динзе, он находится действительно на пределе. Все очень плохо. Врач колонии действительно обеспокоен и, как он считает, в течение недели будет решаться вопрос о принудительном его кормлении через капельницу через нос", – сказала Динзе .

Кроме того, по ее словам, врач колонии, в которой находится Сенцов, заявил, что не даст "мужчине умереть там".

Сенцов к этому готов, готов к смерти. Я имею в виду, не к принудительному кормлению, он от него отказываться. Сенцов выполняет то, о чем он говорил с самого начала, все цели его голодовки. "Я буду голодать до смерти", – говорил он,
– добавила Динзе.

Напомним, кинорежиссер Олег Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку. И поставил условие – будет голодать, пока не освободят всех 64-х заключенных украинцев. Его состояние здоровья значительно ухудшилось – он похудел и начали выпадать зубы. После после 15-го дня голодания, 28 мая, Сенцов согласился на поддерживающую терапию со стороны медиков.

В чем Кремль обвиняет Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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