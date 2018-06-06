Все очень плохо, Сенцов уже действительно на грани смерти, – адвокат

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов будет оказывать сопротивление принудительному кормлению и не прекратит голодовку, даже если она приведет к летальному исходу.

Об этом сообщила адвокат пленника Ольга Динзе, которая представляла интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России, пишет УНИАН.

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"Относительно Сенцова, насколько мне известна ситуация от Дмитрия Динзе, он находится действительно на пределе. Все очень плохо. Врач колонии действительно обеспокоен и, как он считает, в течение недели будет решаться вопрос о принудительном его кормлении через капельницу через нос", – сказала Динзе .



Кроме того, по ее словам, врач колонии, в которой находится Сенцов, заявил, что не даст "мужчине умереть там".

Сенцов к этому готов, готов к смерти. Я имею в виду, не к принудительному кормлению, он от него отказываться. Сенцов выполняет то, о чем он говорил с самого начала, все цели его голодовки. "Я буду голодать до смерти", – говорил он,

– добавила Динзе.

Напомним, кинорежиссер Олег Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку. И поставил условие – будет голодать, пока не освободят всех 64-х заключенных украинцев. Его состояние здоровья значительно ухудшилось – он похудел и начали выпадать зубы. После после 15-го дня голодания, 28 мая, Сенцов согласился на поддерживающую терапию со стороны медиков.

В чем Кремль обвиняет Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.