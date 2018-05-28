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Сенцов согласился на поддерживающую терапию: пленник Кремля голодает уже 15 день

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Пленник Кремля Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию
Пленник Кремля Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию / Соцсети

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в России, после 15 дня голодовки согласился на поддерживающую терапию со стороны медиков.

Соответствующую информацию распространило управление Федеральной службы исполнения наказаний России в Ямало-Ненецком автономном округе.

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"Сейчас осужденный Сенцов, который отказался от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. Сейчас Сенцов начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие", – говорится в заметке.

В то же время в ведомстве добавляют, что за время отказа от приема пищи ухудшение общего состояния здоровья в украинского режиссера зарегистрировано не было.

"На сегодняшний момент состояние его здоровья – удовлетворительное. С осужденным регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, которые наступают вследствие длительного голодания", – констатируют представители Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Напомним, Олега Сенцова российские силовики задержали в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая режиссер объявил о начале бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ и в оккупированном Крыму.

Что такое поддерживающая терапия?
Это любая форма терапии или любой терапевтической процедуры, в которой предоставляется прямая помощь. Такая поддержка может быть частью психологической по характеру (лицо принимает формы укрепления эго, комплименты, подбадривание, положительные оценки и т.д.), или она может быть более прямой и объективной (помощь в составлении определенной программы действий, оказании однозначного совета по проблемам, работе над программами изменения поведения и т.д.). Поддерживающая терапия избегает исследований глубоких конфликтов отдельного клиента и имеет дело с более когнитивными и поведенческими аспектами.

Теги: СІЗО Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости России Олег Сенцов Новости Украины
Источник: 24 Канал
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