Сенцов погодився на підтримувальну терапію: бранець Кремля голодує вже 15 день

Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують у Росії, після 15 дня голодування зголосився на підтримувальну терапію з боку медиків.

Відповідну інформацію поширило управління Федеральної служби виконання покарань Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Читайте також: Якщо Сенцов загине, – експерт розкритикував нещодавню зустріч Путіна та Макрона

"Наразі засуджений Сенцов, який відмовився від прийому їжі, перебуває під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання. Зараз Сенцов почав отримувати підтримувальну терапію, на що дав свою згоду", – мовиться у дописі.

Водночас у відомстві додають, що за час відмови від прийому їжі погіршення загального стану здоров'я в українського режисера зареєстровано не було.

"На сьогоднішній момент стан його здоров'я – задовільний. Із засудженим регулярно проводяться бесіди про негативні наслідки для організму, що наступають внаслідок тривалого голодування", – констатують представники Федеральної служби виконання покарань РФ.

Нагадаємо, Олега Сенцова російські силовики затримали у Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.

Що таке підтримувальна терапія? Це будь-яка форма терапії або будь-терапевтичної процедури, в якій надається пряма допомога. Така підтримка може бути здебільшого психологічною за характером (особа приймає форми зміцнення его, компліменти, підбадьорювання, позитивні оцінки тощо), або вона може бути більш прямою та об'єктивною (допомога у складанні певної програми дій, наданні однозначної поради щодо проблем, роботі над програмами зміни поведінки тощо). Підтримувальна терапія уникає досліджень глибших конфліктів окремого клієнта та має справу з більш когнітивними та поведінковими аспектами.