Якщо Сенцов загине, – експерт розкритикував нещодавню зустріч Путіна та Макрона

Президент Франції Емануель Макрон провів перемовини з господарем Кремля Володимиром Путіним на фоні обвинувачень проти РОсії у причетності до збиття малайзіського "Боїнга 777". Крім того, незаконно утримуваний у Росії український режисер Олег Сенцов нещодавно оголосив голодування. Таким чином, ця зустріч ще раз може переконати російського лідера в його безкарності.

Таку думку висловив російський соціолог і політолог Ігор Ейдман на своїй сторінці у Facebook.

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"Якщо Сенцов загине? це буде значною мірою на совісті Макрона. Дружній візит французького президента мав остаточно переконати Путіна, що західні лідери в будь-якому разі будуть із ним добре поводитися та торгувати. Навіть офіційне підтвердження відповідальності Кремля за знищення малайзійського "Боїнга" не завадило Макрону потискати руку масовому вбивці.

Відтак, експерт робить висновок, що після зустрічі зі своїм французьким колегою господар Кремля зрозумів, що і за Сенцова йому нічого особливого не буде.

Нагадаємо, що 24 травня до російського Санкт-Петербурга прибув президент Франції Еммануель Макрон, щоб взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Однак перед цим відбулася зустріч Макрона з російським колегою Володимиром Путіним.



До слова, після заходу французький лідер зауважив, що Париж визнає нову роль Росії у міжнародних відносинах, в тому числі на Близькому Сході.