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Макрон після зустрічі з Путіним: "Я визнаю ту саму роль, яку Росія зараз побудувала для себе"

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Результати зустрічі Путіна з Макроном
Результати зустрічі Путіна з Макроном / Прес-служба Кремля

Президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Париж визнає нову роль РФ у міжнародних відносинах, в тому числі на Близькому Сході.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Я також визнаю ту саму роль, яку Росія зараз побудувала для себе і в своєму найближчому оточенні, і в деяких інших регіонах світу, наприклад, на Близькому Сході. Ця знову набута роль сильного лідера накладає нову відповідальність. І я прекрасно усвідомлюю незамінну роль Росії в деяких міжнародних питаннях", – заявив Макрон.

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Водночас президент Франції зазначив, що "Росія повинна також дотримуватися зі свого боку наших інтересів, інтересів нашого суверенітету, а також інтересів наших партнерів".

Нагадаємо, що 24 травня до російського Санкт-Петербурга прибув президент Франції Еммануель Макрон, щоб взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Однак перед цим відбулася зустріч Макрона з російським колегою Володимиром Путіним.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини Франції Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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