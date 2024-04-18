Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук пояснила, що саме було ціллю Росії. Зауважимо, що тривога в регіоні тривала з 06:14 по 07:27 18 квітня.

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Що відомо про наслідки атаки на Івано-Франківщині

Ранок для Прикарпаття почався неспокійно. На світанку (18 квітня – 24 Канал) ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об'єкти критичної інфраструктури,
– заявила посадовиця.

За словами очільниці Івано-Франківської ОВА, всі повітряні цілі ЗСУ знешкодили. Світлана Онищук додада, що:

  • внаслідок падіння уламків виникли пожежі;
  • в Івано-Франківську працюють відповідні служби;
  • люди не постраждали.

Посадовиця запевнила, що ситуація контрольована.

Що відомо про атаку росіян по Івано-Франківщині

  • Вдосвіта 18 квітня Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що ворожі ударні безпілотники типу "Шахед" рухаються по Івано-Франківщині на Коломию та Івано-Франківськ.
  • Вибухи в області пролунали орієнтовно о 6:44. Згодом о 6:52 та 7:06 два вибухи почули в Івано-Франківську.
  • Вранці 18 квітня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що ЗСУ збили всі цілі ворога, люди не постраждали.
  • Він пояснив, що на місці попадання уламків виникли локальні пожежі. Міський голова вкотре закликав не публікувати фото та відео того, що та куди летить. Адже це допомагає ворогу.