У середу, 17 квітня, росіяни жорстоко обстріляли Чернігів. У місті багато загиблих, поранених, значні руйнування. Ворог вгатив "Іскандерами" неподалік центру.
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Де зараз летять "Шахеди"
00:52, 18 квітня
"Шахед" повернувся на Київщину.
00:36, 18 квітня
Де зараз тривога
На 00:33 червоні такі області:
- Київська (без столиці);
- Чернігівська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська.
00:32, 18 квітня
Моніторингові канали пишуть, що "Шахед" із Київської області полетів на Чернігівщину.
00:28, 18 квітня
Ракетна небезпека на півночі.
23:58, 17 квітня
Де ворожі дрони - деталі від ПС
Одна група на межі Полтавської та Черкаської областей. Курс на Київщину.
Друга група маневрує між Полтавською та Дніпропетровською областями.