У середу, 17 квітня, росіяни жорстоко обстріляли Чернігів. У місті багато загиблих, поранених, значні руйнування. Ворог вгатив "Іскандерами" неподалік центру.

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Де зараз летять "Шахеди"

00:52, 18 квітня

"Шахед" повернувся на Київщину.

00:36, 18 квітня

Де зараз тривога

На 00:33 червоні такі області:

  • Київська (без столиці);
  • Чернігівська;
  • Полтавська;
  • Дніпропетровська.
00:32, 18 квітня

Моніторингові канали пишуть, що "Шахед" із Київської області полетів на Чернігівщину.

00:28, 18 квітня

Ракетна небезпека на півночі.

23:58, 17 квітня

Де ворожі дрони - деталі від ПС

Одна група на межі Полтавської та Черкаської областей. Курс на Київщину.

Друга група маневрує між Полтавською та Дніпропетровською областями.