В среду, 17 апреля, россияне жестоко обстреляли Чернигов. В городе много погибших, раненых, значительные разрушения. Враг ударил "Искандерами" недалеко от центра.
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Где сейчас летят "Шахеды"
Где сейчас тревога
- Житомирская область (угроза от БПЛА);
- Харьковская (ракетная опасность).
В Киевской области отбой.
Где сейчас дроны - детали от ВС
Группа "Шахедов" продолжает движение на Житомирщине. Курс – западный.
Ракетная опасность на Востоке.
Житомирщина покраснела.
На Полтавщине дали отбой, но "Шахед" из столичного региона движется на Житомирщину. Вероятно, тревогу объявят и там.
Где сейчас тревога
- Киевская область (без Киева);
- Харьковская область.
Тревога на Харьковщине.
Отбой на Днепропетровщине.
Некоторые телеграм-каналы сообщили о взрывах на Киевщине.
Тем временем на Черниговщине отбой.
"Шахед" вернулся в Киевскую область.
Где сейчас тревога
На 00:33 красные такие области:
- Киевская (без столицы);
- Черниговская;
- Полтавская;
- Днепропетровская.
Мониторинговые каналы пишут, что "Шахед" из Киевской области полетел на Черниговщину.
Ракетная опасность на севере.
Где вражеские дроны - детали от ВС
Одна группа на границе Полтавской и Черкасской областей. Курс на Киевскую область.
Вторая группа маневрирует между Полтавской и Днепропетровской областями.