В среду, 17 апреля, россияне жестоко обстреляли Чернигов. В городе много погибших, раненых, значительные разрушения. Враг ударил "Искандерами" недалеко от центра.

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Где сейчас летят "Шахеды"

01:28, 18 апреля

Где сейчас тревога

  • Житомирская область (угроза от БПЛА);
  • Харьковская (ракетная опасность).
01:28, 18 апреля

В Киевской области отбой.

01:27, 18 апреля

Где сейчас дроны - детали от ВС

Группа "Шахедов" продолжает движение на Житомирщине. Курс – западный.

01:19, 18 апреля

Ракетная опасность на Востоке.

01:19, 18 апреля

Житомирщина покраснела.

01:13, 18 апреля

На Полтавщине дали отбой, но "Шахед" из столичного региона движется на Житомирщину. Вероятно, тревогу объявят и там.

01:12, 18 апреля

Где сейчас тревога

  • Киевская область (без Киева);
  • Харьковская область.
01:12, 18 апреля

Тревога на Харьковщине.

01:09, 18 апреля

Отбой на Днепропетровщине.

01:01, 18 апреля

Некоторые телеграм-каналы сообщили о взрывах на Киевщине.

00:55, 18 апреля

Тем временем на Черниговщине отбой.

00:52, 18 апреля

"Шахед" вернулся в Киевскую область.

00:36, 18 апреля

Где сейчас тревога

На 00:33 красные такие области:

  • Киевская (без столицы);
  • Черниговская;
  • Полтавская;
  • Днепропетровская.
00:32, 18 апреля

Мониторинговые каналы пишут, что "Шахед" из Киевской области полетел на Черниговщину.

00:28, 18 апреля

Ракетная опасность на севере.

23:58, 17 апреля

Где вражеские дроны - детали от ВС

Одна группа на границе Полтавской и Черкасской областей. Курс на Киевскую область.

Вторая группа маневрирует между Полтавской и Днепропетровской областями.