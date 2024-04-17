"Прильоти" відбулися по густонаселеному району міста, який розташований неподалік від центру. Головне про удар по Чернігову 17 квітня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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По Чернігову вдарили тричі

Керівник ОВА В'ячеслав Чаус підтвердив, що по Чернігову завдали три ракетні удари, які призвели до значних руйнувань та загибелі цивільних осіб, а також численних поранених.

Він також зазначив, що по місту вдарили крилатими ракетами типу "Іскандер".

Куди ударили окупанти

Міський голова Чернігова повідомив, що російські війська ударили по густонаселеному району міста, який розташований неподалік від центру.

За словами Ломако, є пряме влучання у 8-поверхову будівлю соціальної інфраструктури. Він додав, що візуально зруйновані елементи стін шести поверхів. Від удару пошкоджено будівлі та автомобілі.

Також відомо, що від удару постраждала районна лікарня, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

В'ячеслав Чаус уточнив, що на місці ракетних ударів працюють екстрені служби та психологи. Також було прийнято рішення вимкнути світло і газ у районі, де сталися обстріли, для запобігання подальших руйнувань.

Удар по Чернігову: дивіться відео

Що відомо про жертв та постраждалих

Заступник голови Чернігівської ОВА розповів, що екстренні служби працюють над ліквідацією наслідків ракетних ударів по місту. Зараз відомо про 14 загиблих та понад 60 травмованих, і також є заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих осіб. Серед потерпілих – двоє дітей.

Під завалами залишаються ще люди, триває пошуково-рятувальна операція. Психологи працюють з постраждалими, надаючи їм підтримку.

Серед загиблих у результаті російського обстрілу є 25-річна лейтенант поліції. Вона жила в сусідньому будинку та перебувала вдома на лікарняному. Смертельне поранення вона отримала від осколків.

Наслідки російського удару / Фото ДСНС

Також відомо, що після ракетного удару у Чернігові виникла нагальна потреба крові. У Чернігівському обласному центрі крові зазначили, що особливо потрібна кров із негативним резусом.

Гендиректор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко повідомив, що до його лікарні доставили 9 постраждалих.

"До нас доставили 9 постраждалих. Троє − у важкому стані, інші − стан середньої важкості. Найбільше постраждалих доставили у Чернігівську районну лікарню, бо вона розташована біля епіцентру удару", – розповів він.

За словами медика, у постраждалих мінно-вибухові, черепно-мозкові травми, травми грудної клітини, ураження судинної системи кінцівок.

Реакція влади

Першим на ракетний удар по Чернігову відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що російський терор слід зупинити, та вкотре наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони.

Російські терористи вдарили по Чернігову, постраждали цивільні. Терор потрібно зупинити. ППО і ПРО – це те, що потрібно Україні вже зараз,

– написав він.

Згодом на інцидент відреагував Володимир Зеленський, він заявив, що цієї трагедії можна було уникнути, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою.

Він зауважив, що терористи здатні ламати життя лише тоді, коли їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя.

"Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме", – підкреслив президент.

Не залишилася осторонь і перша леді Олена Зеленська, вона емоційно висловилася щодо трагічних подій в Чернігові. У своєму повідомленні в соцмережах вона зазначила, що трагедії можна було б запобігти за допомогою додаткових систем ППО, яких наразі не вистачає в Україні.

Трагічний ранок у Чернігові, де росіяни влучили ракетою в будівлю готелю. Ще два десятки постраждалих під завалами. Цинічний терористичний злочин, якому могла запобігти додаткова система ППО. Мої співчуття рідним та близьким,

– написала вона.

Інформація для містян

Міський голова Олександр Ломако повідомив, що відповідальним особам доручено знайти місця для тимчасового розселення тих, хто залишився без житла через наслідки атаки.

Працівники ЖЕКів уже розпочали обхід квартир в зоні ракетних ударів для визначення потреб у будівельних матеріалах. Також вирішується питання з гарячим харчуванням для надзвичайників та екстрених служб, які допомагають у пошуково-рятувальній операції. Лікарні працюють в посиленому режимі, готові надати всю необхідну допомогу постраждалим.

Також у зв'язку з ракетним ударом, в Чернігові тимчасово призупинено рух тролейбусів № 10 та №11, а тролейбусні маршрути № 9 та №8 скорочено до зупинки "стадіон ім. Гагаріна".

Деякі автобусні маршрути також об'їжджатимуть перекриту ділянку, зокрема № 10, 33 та 28. Автобуси № 21, 27, 30 також здійснюватимуть об'їзд та використовуватимуть альтернативний маршрут.