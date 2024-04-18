За словами Веніславського, завдяки законопроєкту про мобілізацію держава бачитиме на кого може розраховувати у відбитті ворожої агресії.

До теми Новий закон про мобілізацію: хто має право на відстрочку

Веніславський висловився про законопроєкт про мобілізаціюʼ

Член комітету Верховної Ради наголосив, що проєкт закону про мобілізацію допоможе верифікувати дані про військовозобов'язаних. Крім того, ініціатива мінімізує ризики зловживань у процесі отримання відстрочки чи бронювання.

Законопроєкт про мобілізацію допоможе навести лад у цьому питанні й побачити мобілізаційний потенціал України,

– сказав Веніславський.

За словами парламентарія, мета цієї ініціативи, щоб усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років оновили персональні дані, що стосуються військового обліку. На це відведено 60 днів.

"Після цього держава бачитиме повну картину, на кого вона може розраховувати, який у нас мобілізаційний потенціал", – наголосив член комітету Ради.

У законопроєкті також передбачено обов'язок військовозобов'язаних, які пересуваються територією України, мати з собою військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу.

Зверніть увагу! Після ухвалення закону у мобілізаційному процесі в Україні відбудеться низка змін. Детальніше про те, що варто знати з нового законопроєкту про мобілізацію – читайте в матеріалі.

Коли законопроєкт про мобілізацію набере чинності