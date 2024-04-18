По словам Вениславского, благодаря законопроекту о мобилизации государство будет видеть на кого может рассчитывать в отражении вражеской агрессии.

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Вениславский высказался о законопроекте о мобилизации

Член комитета Верховной Рады отметил, что проект закона о мобилизации поможет верифицировать данные о военнообязанных. Кроме того, инициатива минимизирует риски злоупотреблений в процессе получения отсрочки или бронирования.

Законопроект о мобилизации поможет навести порядок в этом вопросе и увидеть мобилизационный потенциал Украины,

– сказал Вениславский.

По словам парламентария, цель этой инициативы, чтобы все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет обновили персональные данные, касающиеся воинского учета. На это отведено 60 дней.

"После этого государство будет видеть полную картину, на кого оно может рассчитывать, какой у нас мобилизационный потенциал", – отметил член комитета Рады.

В законопроекте также предусмотрена обязанность военнообязанных, которые передвигаются по территории Украины, иметь с собой военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

Обратите внимание! После принятия закона в мобилизационном процессе в Украине произойдет ряд изменений. Подробнее о том, что стоит знать из нового законопроекта о мобилизации – читайте в материале.

Когда законопроект о мобилизации вступит в силу