Отсрочка – один из самых чувствительных вопросов закона. Во-первых, право на нее будут иметь забронированные, говорится в тексте 24 Канала.

Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово

Кто имеет право на отсрочку

Что касается отсрочки, то ее получат те, кто содержит трех и более детей и не задолжал алименты. Также – опекуны лиц с инвалидностью и недееспособных лиц, собственно лица с инвалидностью (но каждые 6 – 12 месяцев они должны проходить ВВК).

Не могут мобилизовать усыновителя, на содержании которого есть ребенок до 18 лет, который до момента усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки.

Также нельзя будет призвать на военную службу по мобилизации студентов, которые учатся по дневной или дуальной формам на высшем уровне, чем раньше, и по одной специальности.

То есть второе образование или повторное поступление на степень, которую вы уже получали, а также обучение на заочной или дистанционной форме не предусматривают отсрочки от мобилизации, – объясняет аналитик Оксана Заболотная.

Также на отсрочку будут иметь право:

граждане, которые имеют ребенка до 18 лет, а другой супруг проходит военную службу;

имеют жену (мужа), родителей или родителей жены из числа лиц с инвалидностью I или II группы. (Но норма не действует, если в семье есть другие трудоспособные лица, обязаны в соответствии с законом их содержать). То же самое – в отношении лиц, занятых постоянным уходом за больной женой, ребенком или своими родителями;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО или боевых действий во время широкомасштабного вторжения;

членов семей Героев Небесной Сотни;

работники предприятий, которые привлекались к обеспечению АТО и погибли или умерли во время АТО;

уволенные со службы в связи с освобождением из плена (их можно призвать только по согласию).

Кроме того, не будут призывать докторантов и интернов, которые учатся по дневной или дуальной формам, а также научных и научно-педагогических работников учебных заведений по основному месту работы по крайней мере на 0,75 ставки.

Студенты, которые имели право на отсрочку и потеряли его, могут завершить обучение до конца учебного года со дня вступления в силу закона.

Когда вступает в силу новый закон о мобилизации