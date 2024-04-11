Более трех месяцев обсуждений, более четырех тысяч правок, ряд скандалов – и Верховная Рада приняла в целом закон о мобилизации. 11 апреля его поддержали 283 народных депутата.

Из финального текста законопроекта исключили нормы о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. Зато попытались добавить финансовой мотивации, унормировать вопрос отпусков и бронирования.

Какие закон изменит жизнь военнообязанных? Как он повлияет на украинцев за рубежом? Кто сохранит право на отсрочку? И на что будут иметь право представители ТЦК? Читайте в анализе Центра совместных действий, подготовленном для 24 Канала.

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Как теперь должны вручать повестки

Нельзя просто дать бумажку человеку посреди улицы – в повестке обязательно должны быть указаны цель вызова, место, день и время явки военнообязанного в ТЦК.

Гражданин, которому вручают повестку, может требовать от представителей ТЦК назвать их фамилии, имя и отчество, должность, а также показать служебные удостоверения, и они обязаны выполнить это требование.

Закон вводит фото- и видеофиксацию проверки документов и вручения повестки, но эти требования вступают в силу через 3 месяца после опубликования закона.

После того, как военнообязанному вручили повестку, он может не прийти в ТЦК только по уважительным причинам. И это надо будет подтвердить документально. Не явиться в ТЦК ему могут помешать болезнь, непреодолимые обстоятельства вроде стихийного бедствия или ракетного удара. Где взять справку о смерче или обстреле – точно не известно. И скорее всего, уважительность этих обстоятельств в ТЦК будут решать уже лично с каждым военнообязанным. Это одна уважительная причина неявки – смерть близкого родственника.

Но что бы не помешало человеку прийти в ТЦК, он должен как можно быстрее (но не позднее, как за трое суток после указанных в повестке даты и времени) связаться с центром комплектования, сообщить обо всем и прийти туда в течение недели.

А если все же игнорировать ТЦК или воинский учет

В период проведения мобилизации, как сейчас, граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетные документы – военный билет или удостоверение военнообязанного.

А если гражданин не появляется в ТЦК, то его руководитель обращается в Нацполицию – чтобы те доставили человека уже принудительно. Если же полиция этого сделать не может, то сообщает об этом ТЦК и его руководитель в течение 5 дней направляет гражданину заказное письмо по почте – чтобы тот явился в ТЦК.

Если гражданин не прибывает в ТЦК в течение 10 дней после вручения требования, то ТЦК идет в суд и просит, чтобы человеку временно запретили управлять автомобилем. Что означает вручение требования? Это дата почтовой отметки о вручении или отказе от заказного письма. Если его не удалось вручить совсем – это тоже считается формой вручения, и 10-дневный отсчет будет идти после этой даты.

Чтобы суд удовлетворил требования ТЦК, последний должен доказать, что:

гражданин не выполнил обязанностей, предусмотренных законом о мобилизации и совершил административное правонарушение – нарушил законодательство об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию;

Нацполиция не смогла доставить гражданина в ТЦК;

ТЦК вручил гражданину требование о выполнении обязанности;

гражданин не выполнил указанного в требовании обязанности.

Что интересно – если человек авто не водит, то ему ничего не грозит. А еще суд не может ограничить человека в праве управлять авто, если это – его основной заработок (водитель), или же авто необходимо для члена семьи с инвалидностью.

Но к этой норме есть вопросы. Лишение права управлять транспортным средством через административный суд противоречит самой сути административного правосудия. Задачей Кодекса административного судопроизводства является защита прав людей от нарушений со стороны субъектов властных полномочий. В случае с иском ТЦК речь идет не об административном споре, а привлечение к ответственности за невыполнение своего конституционного долга. Такие дела должны рассматриваться в рамках уголовного процесса или по делу об административном правонарушении.

Какие в целом обязанности мужчин и женщин по мобилизации

В течение двух месяцев после вступления в силу указа Президента о мобилизации военнообязанные должны уточнить свои данные через ЦПАУ, электронный кабинет (его регистрируют добровольно) или в ТЦК по месту пребывания. А по вызову ТЦК они должны являться в срок и место, указанные в повестке, чтобы стать на воинский учет или получить направление на медосмотр.

Граждане Украины, независимо от пола, во время мобилизации должны предоставлять здания, сооружения, транспортные средства и другое свое имущество Вооруженным силам Украины и другим военным формированиям. Стоимость имущества должны возместить.

В течение 60 дней после вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации военнообязанные должны уточнить свои учетные данные через ЦНАП, электронный кабинет военнообязанного или в ТЦК по месту пребывания.

В период проведения мобилизации граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет или удостоверение военнообязанного и предъявлять его по требованию полицейского, представителя ТЦК или на запрос работника Государственной пограничной службы.

Также граждане должны предоставлять во время мобилизации здания, сооружения, транспортные средства и другое свое имущество Вооруженным силам Украины и другим военным формированиям с последующим возмещением стоимости.

Что с украинцами за рубежом

Мужчины за рубежом без военно-учетных документов (билета или удостоверения) не смогут ни оформить паспорт или загранпаспорт, ни воспользоваться консульскими услугами.

Чтобы избежать неприятностей, украинцам за рубежом надо обновить персональные данные в течение 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации. Сделать это можно по телефону или через электронную почту ТЦК.

Или же можно будет оформить паспорт только с одновременным обновлением данных.

Могут ли быть исключения? Да, эта норма не применяется к таким консульским случаям:

при оформлении удостоверения на возвращение в Украину;

при совершении консульских действий в отношении детей гражданина Украины;

второй из родителей этих детей является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за рубежом.

А как с мобилизацией женщин

Мобилизация женщин может быть только добровольной. Добровольной для женщин также будет базовая военная служба и базовая общевойсковая подготовка (о них поговорим дальше).

Женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке.

Без срочной службы. Зато – базовая военная служба и базовая общевойсковая подготовка.

Вместо нынешней срочной службы с 1 сентября 2025 года будет действовать базовая военная служба для всех мужчин от 18 до 25 лет. Они могут выбрать период ее прохождения до 24-летнего возраста. В мирное время это продлится до пяти месяцев, во время военного положения – до трех.

Базовую общевойсковую подготовку (БОВП) будут проходить для получения военной специальности в военных и учебных заведениях. Ее включат в учебные планы вузов как отдельную учебную дисциплину.

Военнообязанные до 25 лет, которые прошли БОВП или базовую военную службу, будут иметь отсрочку, и призвать их можно будет только с согласия.

Кто освобождается от прохождения БОВП?

призывники, признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

призывники, которые до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

призывники, которые уже проходили военную службу;

Граждане, которые не прошли БОВП или базовую военную службу, не смогут стать госслужащими, служащими ОМС, прокурорами (кроме прокуроров САП). Однако эта норма является абсурдной, ведь их всех можно забронировать. При этом прохождение подготовки никоим образом не будет влиять на то, как они выполняют свои профессиональные обязанности. Кроме того, интересно, как прохождение БОВП коррелируется с выполнением профессиональных обязанностей прокуроров САП.

Кто будет иметь право на отсрочку

Отсрочка – один из самых чувствительных вопросов закона. Во-первых, право на нее будут иметь забронированные. О них подробнее – в следующем пункте.

Что касается отсрочки, то ее получат те, кто содержит трех и более детей и не задолжал алименты. Так же – опекуны лиц с инвалидностью и недееспособных лиц, собственно лица с инвалидностью (но каждые 6-12 месяцев они должны проходить ВВК).

Не могут мобилизовать усыновителя, на иждивении которого есть ребенок до 18 лет, который до момента усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки.

Также нельзя будет призвать на военную службу по мобилизации студентов, которые учатся по дневной или дуальной формам на высшем уровне, чем раньше, и по одной специальности.

То есть второе образование или повторное поступление на степень, которую вы уже получали, а также обучение на заочной или дистанционной форме не предусматривают отсрочки от мобилизации,

– объясняет аналитик Оксана Заболотная.

И это все? Нет, отсрочку будут иметь также:

граждане, которые имеют ребенка до 18 лет, а другой из супругов проходит военную службу;

имеют жену (мужа), родителей или родителей жены из числа лиц с инвалидностью I или II группы. (Но норма не действует, если в семье есть другие трудоспособные лица, обязаны в соответствии с законом их содержать). То же самое – в отношении лиц, занятых постоянным уходом за больной женой, ребенком или своими родителями;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО или боевых действий во время широкомасштабного вторжения;

членов семей Героев Небесной Сотни;

работники предприятий, которые привлекались к обеспечению АТО и погибли или умерли во время АТО;

уволенные со службы в связи с освобождением из плена (их можно призвать только по согласию).

Кроме того, не будут призывать докторантов и интернов, которые учатся по дневной или дуальной формам, а также научных и научно-педагогических работников учебных заведений по основному месту работы по крайней мере на 0,75 ставки.

Студенты, которые имели право на отсрочку и потеряли его, имеют право завершить обучение до конца учебного года со дня вступления в силу этого закона.

Немного диджитализации: оформить отсрочку можно будет с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании полученных данных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих право отсрочки.

А кого могут забронировать

Кроме работников критически важных предприятий, бронирование распространяется на государственных служащих категории "А", глав областных, районных советов, сельских, поселковых, городских голов.

Госслужащих категорий "Б" и "В" и работников органов местного самоуправления могут забронировать до 50% от количества военнообязанных в соответствующем органе власти.

Также бронированию подлежат военнообязанные, которые работают в органах государственной власти, Нац, НАБУ, ГБР, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе, органах прокуратуры, Службе судебной охраны, в судах или патронатных службах.

Что предусматривает закон собственно для военных

В законе о мобилизации есть огромный блок, который касается социальной защиты военнослужащих – лечения, доплат и отпусков. Но если государство заявляет, что нет денег для комплектования, то тратить деньги на дополнительную мотивацию безответственно, потому что их просто нет. Вместе с тем, прописано в законе немало.

Так, Кабинет Министров должен установить размеры вознаграждения за уничтоженную и захваченную военную технику (от 12 до более 900 тысяч гривен). Также военнослужащие будут иметь право в течение трех месяцев после заключения контракта получить сертификат на 150 тысяч гривен для покупки авто.

В случае заключения первого контракта военный будет иметь право на компенсацию половины от первого взноса по кредиту в рамках программы еОселя. А еще – на дополнительную выплату 100 тысяч гривен после первого и второго года службы.

Кроме того, если военнослужащий выведен в распоряжение командира, потому что требует длительного лечения, то за ним сохраняются ежемесячные выплаты в течение всего срока лечения. Тем, кто находится в командировке, должны возместить фактические расходы, покрывать питание и суточные. На три месяца сохраняются выплаты для тех, кто взял отпуск после освобождения из плена.

Относительно отпусков, то ежегодный отпуск должен предоставляться частями, но есть условие: основная его часть – не менее 15 календарных дней и при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих соответствующего подразделения. Однако учитывая дефицит кадров в армии и общую тенденцию к недоукомплектованности подразделений, получить отпуск будет малореально на практике.

Единовременное денежное пособие в случае гибели военнослужащего не может быть меньше, чем 15 миллионов гривен.

Но целесообразнее было бы не показательно усиливать социальную защиту, а усиливать оборону и при этом менять условия службы. Ведь невыполненные обещания впоследствии подорвут доверие к власти. А больше финансовых военных не означает, что они смогут дольше вести боевые действия.

Когда все это вступает в силу

Закон вступит в силу через месяц после публикации. А перед этим его еще должен подписать Президент Украины. Иногда важные, однако непривлекательные для общества решения ожидают подписи главы государства неделями, а то и месяцами (закон о снижении призывного возраста до 25 лет лежал 10 месяцев).

После того, как закон о мобилизации вступит в силу, определенное время продлится переходный период – для того, чтобы военнообязанные могли обновить данные через электронный кабинет, ЦНАП или ТЦК.

После публикации Кабмин должен:

в течение месяца пересмотреть порядок бронирования военнообязанных и принять новые нормативно-правовые акты, а также обеспечить работу при ЦПАУ и центрах занятости рекрутеров для армии;

в течение двух месяцев обеспечить создание и функционирование электронного кабинета военнообязанного;

в течение трех месяцев – внести в парламент законопроекты, которые обеспечат ротацию, увольнения и реабилитацию военнослужащих во время военного положения.

Важность закона о мобилизации трудно переоценить. Он регулирует порядок вручения повесток, упорядочивает основания для отсрочки и бронирования, а также будет способствовать внедрению единой системы учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Вместе с тем, отсутствует действенный механизм, чтобы все стали на воинский учет.

Автор – Оксана Заболотная, руководитель направления национальной аналитики Центра совместных действий.