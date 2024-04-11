Хотел бы, чтобы все понимали: у нас война.

Было введено военное положение и мобилизацию. Она идет в соответствии со сроками законодательства, Верховная Рада продолжала ее каждые три месяца. Поэтому ничего нового нет.

Вокруг мобилизации много манипуляций и российских нарративов о ее срыве. Но обратите внимание на факты: мобилизация продолжается в соответствии с законодательством военного времени.

Закон о мобилизации, за который депутаты проголосовали утром 11 апреля, является только одним из законов в этой области. Изменения в мобилизации внесли по запросу военного руководства.

Есть усиление контроля в отношении уклонистов, также учли вопрос отпусков и ротаций.

Здесь зафиксированы некоторые изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству.