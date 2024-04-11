Сможет ли новый законопроект о мобилизации противостоять нашествию оккупантов, сказал 24 Каналу руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. К слову, президент Владимир Зеленский сказал, что пока не видит необходимости мобилизовать в ВСУ 500 тысяч человек.

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"У уже нас есть опыт"

Мобилизация – это только один вариант. Можно набрать 500 – 700 тысяч или полмиллиона, но прежде всего есть вопрос вооружения и финансового обеспечения.

Я хочу напомнить, что мобилизация – это не только люди, как кому-то кажется. Конечно, это важный фактор и мобилизация должна продолжаться, но бригады, которые фактически доукомплектовываются должны быть обеспечены вооружением,

– сказал Мусиенко.

По его словам, должна быть штатная численность вооружения, которая зависит от поддержки наших партнеров. Иначе Силы обороны будут воевать с врагом так, как он бы этого хотел – численностью, соревнуясь за то, кто может больше мобилизовать.

По его мнению, выход для Украины – не только мобилизация, которая будет продолжаться, и с принятым законом, возможно, ускорится. У нас должен быть постоянный креатив, постоянные мысли, каким образом изменить ситуацию в нашу пользу, и затем реализация этого через различные мероприятия.

Мы увидели как себя проявили дроны, как работают операции на территории России. Наши меньшие по численности подразделения побеждают большей численностью силы врага, потому что предметно разбирают планы российских войск и уже формируют определенное представление о том, как Россия воюет и ведет себя в войне. Поэтому есть возможности этому противодействовать,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он отметил, что оружие так же очень важный элемент. Украина может противопоставить технологичность, дроны, РЭБ, но самое важное – это подготовка людей к тому, что им придется принимать сложные решения в их зонах ответственности.

Анализировать, что может произойти, как могут развиваться событие, как Россия действовала раньше, разбирать каждую битву, каждый отрезок фронта. Сейчас мы уже имеем возможность это делать, потому что у нас уже третий год идет полномасштабная война,

– добавил Мусиенко.

Сейчас Вооруженные Силы Украины имеют очень много кейсов, эпизодов, примеров, которые можно по полочкам, разобрать и попробовать на этом опыте максимально аккумулировано использовать ресурс, ведь и раньше, когда у нас были положительные примеры и опыт, украинские войска не превышали численностью врага.

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