Чи зможе новий законопроєкт про мобілізацію протистояти навалі окупантів, сказав 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. До слова, президент Володимир Зеленський сказав, що поки що не бачить необхідності мобілізувати до ЗСУ 500 тисяч людей.

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"У вже нас є досвід"

Мобілізація – це тільки один варіант. Можна набрати 500 – 700 тисяч чи пів мільйона, але насамперед є питання озброєння та фінансового забезпечення.

Я хочу нагадати, що мобілізація – це не тільки люди, як комусь здається. Звісно, це важливий фактор і мобілізація має продовжуватися, але ж бригади, які фактично доукомплектовуються мають бути забезпечені озброєнням,

– мовив Мусієнко.

За його словами, має бути штатна чисельність озброєння, яка залежить від підтримки наших партнерів. Інакше Сили оборони воюватимуть з ворогом так, як він би цього хотів – чисельністю, змагаючись за те, хто може більше мобілізувати.

На його думку, вихід для України – не тільки мобілізація, яка буде продовжуватися, і з ухваленим законом, можливо. пришвидшиться. У нас має бути постійний креатив, постійні думки, яким чином змінити ситуацію на нашу користь, і потім реалізація цього через різні заходи.

Ми побачили як себе проявили дрони, як працюють операції на території Росії. Наші менші за чисельністю підрозділи перемагають більшою чисельністю сили ворога, тому що предметно розбирають плани російських військ і вже формують певне уявлення про те, як Росія воює і поводить себе у війні. Відтак є можливості цьому протидіяти,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Він наголосив, що зброя так само дуже важливий елемент. Україна може протиставити технологічність, дрони, РЕБ, але найважливіше – це підготовка людей до того, що їм доведеться ухвалювати складні рішення в їхніх зонах відповідальності.

Аналізувати, що може статися, як можуть розвиватися подія, як Росія діяла раніше, розбирати кожну битву, кожен відтинок фронту. Зараз ми вже маємо можливість це робити, бо в нас уже третій рік йде повномасштабна війна,

– додав Мусієнко.

Зараз Збройні Сили України мають дуже багато кейсів, епізодів, прикладів, які можна по поличках, розібрати й спробувати на цьому досвіді максимально акумульовано використовувати ресурс, адже й раніше, коли в нас були позитивні приклади й досвід, українські війська не перевищували чисельністю ворога.

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