3 квітня до Києва із офіційним візитом прибув президент Фінляндії Александр Стубб. Разом із українським лідером вони підписали безпекову угоду. Під час розмови із пресою Володимир Зеленський висловився з приводу додаткового призову до війська, передає 24 Канал.

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Скільки мобілізують

За словами глави держави, Україні наразі не потрібна мобілізація 500 тисяч людей. Це стало зрозуміло завдяки аудиту, який провів Главком Олександр Сирський.

Президент підкреслив, що Головнокомандувач знайшов ресурс всередині Збройних Сил. Йдеться про військовослужбовців, які були призвані, але не брали участі у бойових діях. Відповідно їх відправлять на фронті.

Зеленський зауважив, що він поки не готовий назвати кількість осіб, яку треба додатково призвати.

Водночас український лідер згадав про те, що Росія готує на 1 червня мобілізацію 300 тисяч військових.

Нагадаємо, що у Зеленського ще на початку лютого, коли була проведена заміна Залужного на Сирського, заявили, що процес мобілізації підпадає саме під відповідальність Головкома.

Так, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що на сьогодні безпосередню участь у боях брали лише 200 – 300 тисяч людей з одного мільйона мобілізованих. Водночас Сирський має вирішити, як використати решту призовників.

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