Володимир Зеленський заявив про плани Росії мобілізувати ще 300 тисяч військових. Мовиться про плани ворога до 1 червня, передає 24 Канал.

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Нова хвиля мобілізації в Росії

Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії в Києві 3 квітня заявив про нову хвилю мобілізації у країні-агресорці.

Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових,

– зазначив він.

Перед цим активно обговорювали, що російський президент Владімір Путін захоче після виборів провести додаткову та більш відкриту мобілізацію.

Путін відкрив призов