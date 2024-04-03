Володимир Зеленський заявив про плани Росії мобілізувати ще 300 тисяч військових. Мовиться про плани ворога до 1 червня, передає 24 Канал.
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Нова хвиля мобілізації в Росії
Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії в Києві 3 квітня заявив про нову хвилю мобілізації у країні-агресорці.
Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових,
– зазначив він.
Перед цим активно обговорювали, що російський президент Владімір Путін захоче після виборів провести додаткову та більш відкриту мобілізацію.
Путін відкрив призов
- Російський диктатор Владімір Путін опублікував новий указ про весняний призов. Він прагне призвати на військову службу ще 150 тисяч росіян. Москва проводить призови в армію двічі на рік: навесні та восени. Новий указ Путіна щодо весняного призову у 2024 році опублікували російські пропагандистські ЗМІ.
- Згідно з підписаним документом, на військову службу у Росії призвуть 150 тисяч осіб. Це на три тисячі людей більше, ніж під час весняного заклику минулого року.
- Так, за новими правилами, що набули чинності з 1 січня, призову на строкову службу підлягатимуть росіяни у віці від 18 до 30 років (за винятком тих, кому 27 років виповнилося до кінця 2023 року, і тих, кому 28 або 29, і хто перебуває в запасі).