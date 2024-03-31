Москва проводить призови в армію двічі на рік: навесні та восени. Новий указ Путіна щодо весняного призову у 2024 році опублікували російські пропагандистські ЗМІ.

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До якого терміну у Росії відбудеться призов

Згідно з підписаним документом, на військову службу у Росії призвуть 150 тисяч осіб. Це на три тисячі людей більше, ніж під час весняного заклику минулого року.

Натомість восени 2023 року російська влада планувала закликати 130 тисяч строковиків. Це був останній призов, у якому верхню планку призовного віку було обмежено 27 роками.

Так, за новими правилами, що набули чинності з 1 січня, призову на строкову службу підлягатимуть росіяни у віці від 18 до 30 років (за винятком тих, кому 27 років виповнилося до кінця 2023 року, і тих, кому 28 або 29, і хто перебуває в запасі).

Весняний призов на військову службу в Росії розпочнеться 1 квітня та триватиме до 15 липня.

Указ Путіна про весняний призов на військову службу:

Росія хоче збільшити свою армію