Крім того, у багатьох російських силових відомствах навіть скасували вихідні, бо триває перепис осіб, яких кинуть на фронт в Україну. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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"У силових відомствах зараз "шухер". На 30 березня у багатьох силових відомствах скасували усі вихідні, відпустки. Усі повинні бути на робочих місцях. Триває перепис підлеглих, різних людей, які зараз відправляться на війну. Переписують тих, що перебувають на адміністративному обліку, під домашнім арештом, у СІЗО", – пояснила вона.

Весняний призов у Росії

Ольга Романова зазначила, що з 1 квітня у Росії розпочинається весняний призов. У Москві був створений єдиний призовний центр, якого раніше не було. Говорять, що призовників змушують після року служби підписувати контракти. За відмову, неявку за повісткою і так далі може бути невеликий штраф.

Там невеликий штраф до 5 тисяч рублів. Головне, що, як і раніше, можна йти в суд та добиватись альтернативної військової служби, у лікарні, госпіталях. Є вже кілька виграних справ,

– додала опозиціонерка.

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