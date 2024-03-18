Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону, що мобілізаційні заходи в Росії не зупинялись. Адже російський диктатор ще восени 2022 року підписав указ про часткову мобілізацію.

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Що буде з мобілізацією в Росії

Представник української розвідки відповів на питання, чи можлива тепер у Росії нова хвиля мобілізації та чи зміниться політика Кремля після перемоги Путіна.

І так, після цього фарсу, які називали "виборами Путіна", (очікується – 24 Канал) їхня (мобілізаційних заходів – 24 Канал) активізація. Можливо, вони можуть нести більш відкритий характер. І це правда,

– заявив Андрій Юсов.

Перед цим видання The Wall Street Journal написало, що у Росії можлива нова хвиля мобілізації. Адже Владімір Путін хоче закріпити свою перевагу на полі бою.

Через це Путін може зіткнутись із тим, що тисячі росіян тікатимуть за кордон. Окрім того, він очікує на результати виборів у США та планує продовжувати повномасштабну війну проти України стільки, скільки буде потрібно. Іноземні журналісти вважають, що Путін відчуває нібито час на його боці.

За даними видання, у Росії також можна очікувати на:

нову хвилю арештів,

нові закони для придушення інакомислення,

збільшення податків для багатих.

Зверніть увагу! У Путіна заявили, що він нібито "переміг" на "виборах" президента Росії. За результатами 99,70% протоколів, за Путіна буцімто проголосували 87,31% виборців.

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Часткова мобілізація в Росії

Наприкінці 2023 року Путін заявив, що нібито 300 тисяч солдатів вони мобілізували й другої хвилі мобілізації нібито не буде.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів, що на ставлення громадян Росії до війни потужно вплинула часткова мобілізація, яку Путін проводив восени 2022 року. Мовляв, вона спровокувала бунти. Саме тому Кремль боїться нової мобілізації.

Однак мобілізація в Росії не торкається в основному великих міст. Хоч майже 23% росіян живе в містах-мільйонниках, та мобілізують найбільше у невеликих містах, селищах, селах в деградаційних регіонах. Саме тому найбільше війну підтримують у великих містах Росії.

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