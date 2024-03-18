"Вибори" в Росії ніколи не були пов'язані з демократичною процедурою. Перемога Путіна у першому турі може надати йому право вважати, що війна з Україною користується повною підтримкою росіян.

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Що очікує на Росію

Аналітики CNN відзначають, що серед тих, хто слідкує за Росією, увага зосереджена на кількох важливих питаннях. По-перше, якщо голосування на цих виборах дійсно є “референдумом” щодо розв’язаної Росією війни проти України, то чи це надає диктатору свободу дій?

У цьому питанні у Путіна, схоже, є простір для маневру. Російський президент демонструє впевненість у розвитку подій на полі бою. А в умовах, коли Захід зволікає з наданням допомоги Україні – особливо в Конгресі США, де, як і раніше, затримується ухвалення найважливішого пакета допомоги Києву, – результати виборів дають йому більше риторичних аргументів,

– підкреслили у виданні.

Водночас на Заході вважають, що поступове просування російської армії на сході України завдало жахливих втрат для окупантів. Ймовірно, Путіну та російському військовому керівництву доведеться оголосити початок нової мобілізації для нових м'ясних штурмів.

Найімовірнішим вважають, що незабаром російський диктатор буде змушений зробити потенційно непопулярний крок – ще один великий призов.

Друге питання, яке виникає в Росії, стосується продовження репресій проти внутрішньої опозиції, точніше, того, що від неї залишилося.

"Війна завжди непередбачувана. І якими б не були зусилля Путіна повернути ситуацію на свою користь, довгострокові проблеми Росії – демографічний спад, ціна війни і санкцій, а також притаманна крихкість єдиноначальності – навряд чи зникнуть до того, як Путін буде балотуватися на шостий термін", – резюмували у CNN.

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