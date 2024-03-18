"Выборы" в России никогда не были связаны с демократической процедурой. Победа Путина в первом туре может предоставить ему право считать, что война с Украиной пользуется полной поддержкой россиян.

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Что ожидает Россию

Аналитики CNN отмечают, что среди тех, кто следит за Россией, внимание сосредоточено на нескольких важных вопросах. Во-первых, если голосование на этих выборах действительно является "референдумом" по развязанной Россией войне против Украины, то предоставляет ли это диктатору свободу действий?

В этом вопросе у Путина, похоже, есть пространство для маневра. Российский президент демонстрирует уверенность в развитии событий на поле боя. А в условиях, когда Запад медлит с предоставлением помощи Украине – особенно в Конгрессе США, где, по-прежнему, задерживается принятие важнейшего пакета помощи Киеву, – результаты выборов дают ему больше риторических аргументов,

– подчеркнули в издании.

В то же время на Западе считают, что постепенное продвижение российской армии на Востоке Украины нанесло ужасные потери для оккупантов. Вероятно, Путину и российскому военному руководству придется объявить начало новой мобилизации для новых мясных штурмов.

Наиболее вероятным считают, что вскоре российский диктатор будет вынужден сделать потенциально непопулярный шаг – еще один большой призыв.

Второй вопрос, который возникает в России, касается продолжения репрессий против внутренней оппозиции, точнее, того, что от нее осталось.

"Война всегда непредсказуема. И какими бы ни были усилия Путина повернуть ситуацию в свою пользу, долгосрочные проблемы России – демографический спад, цена войны и санкций, а также присущая хрупкость единоначалия – вряд ли исчезнут до того, как Путин будет баллотироваться на шестой срок", – резюмировали в CNN.

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