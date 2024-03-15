Весь цивилизованный мир понимает, что "выборы президента" в России – фикция, ведь результат уже определен заранее. Все самое главное – читайте в материале 24 Канала.

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13:02, 15 марта В Челябинской области мужчина пытался поджечь петарду На одном из участков в Челябинской области неизвестный пытался поджечь петарду. Сейчас подозреваемый задержан, продолжается проверка.

12:33, 15 марта В Москве женщина вылила краситель в урну для бюллетеней На одном из избирательных участков в Москве женщина вылила краситель в урну для бюллетеней. На нее заведено уголовное дело о препятствовании избирательному процессу.