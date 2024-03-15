Весь цивилизованный мир понимает, что "выборы президента" в России – фикция, ведь результат уже определен заранее. Все самое главное – читайте в материале 24 Канала.
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В Челябинской области мужчина пытался поджечь петарду
На одном из участков в Челябинской области неизвестный пытался поджечь петарду. Сейчас подозреваемый задержан, продолжается проверка.
В Москве женщина вылила краситель в урну для бюллетеней
На одном из избирательных участков в Москве женщина вылила краситель в урну для бюллетеней. На нее заведено уголовное дело о препятствовании избирательному процессу.
В Минобороны России военным разрешили голосовать без явки на избирательные участки, – ГУР
В разведки сообщили, что такое решение России значительно облегчает избиркомам задачу фальсификации результатов, приобщая к голосованию и "мертвые души".
Кремль осуществляет целый комплекс мероприятий для фиктивного проведения так называемых "выборов президента России". Хотя всем очевидно, что ни сам факт этих выборов, ни их результаты не являются средством легитимизации путинского правления ни в России, и за ее пределами,
– отметили в ГУР.