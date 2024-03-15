Движение сопротивления "Желтая лента" предупредило украинцев в оккупации о возможных провокациях россиян во время выборов.
Смотрите также Путин возобновил ядерный шантаж: кому адресованы очередные угрозы диктатора
"Желтая лента" предупредила об опасности во время выборов
Людей, которые находятся на ВОТ, призвали не подходить к "избирательным участкам" с 15 до 17 марта и находиться дома.
По информации от активистов движения "Желтая Лента" с 15 по 17 марта россияне планируют теракты и провокации с жертвами среди гражданского населения на избирательных участках временно оккупированной территории Украины,
– предупредили активисты.
Они отметили, что оккупанты собираются обвинить в своих терактах украинские войска.
Не игнорируйте воздушные тревоги. Игнорируйте выборы,
– призывает "Желтая лента".
Активисты также создали карту с местами, которые стоит избегать во время проведения выборов.
Карта мест на ВОТ, которых стоит избегать 15 – 17 марта:
К избеганию выборов на ВОТ призвала и вице-премьер-министр Ирина Верещук.
Обращение Минреинтеграции
Чиновница посоветовала всячески избегать участия в псевдовыборах. Тем более не прибегать к коллаборационистской деятельности, не помогать оккупантами проводить фейковые выборы.
По словам Вице-премьера на телеканале Рада, нужно сделать все, чтобы уехать. Она отметила, что никакие права, свободы, международные правила и конвенции на временно оккупированных территориях не действуют. Там нет каких-либо международных организаций.
Поэтому как можно меньше контакта с оккупационными властями и как можно скорее пытаться эвакуироваться. Оккупанты могут выбирать себе кого угодно и что угодно рассказывать в свое оправдание. Главное – чтобы украинские граждане всячески избегали участия в этом фарсе,
– сказала Ирина Верещук.