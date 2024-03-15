Движение сопротивления "Желтая лента" предупредило украинцев в оккупации о возможных провокациях россиян во время выборов.

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"Желтая лента" предупредила об опасности во время выборов

Людей, которые находятся на ВОТ, призвали не подходить к "избирательным участкам" с 15 до 17 марта и находиться дома.

По информации от активистов движения "Желтая Лента" с 15 по 17 марта россияне планируют теракты и провокации с жертвами среди гражданского населения на избирательных участках временно оккупированной территории Украины,

– предупредили активисты.

Они отметили, что оккупанты собираются обвинить в своих терактах украинские войска.

Не игнорируйте воздушные тревоги. Игнорируйте выборы,

– призывает "Желтая лента".

Активисты также создали карту с местами, которые стоит избегать во время проведения выборов.

Карта мест на ВОТ, которых стоит избегать 15 – 17 марта:

К избеганию выборов на ВОТ призвала и вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Обращение Минреинтеграции

Чиновница посоветовала всячески избегать участия в псевдовыборах. Тем более не прибегать к коллаборационистской деятельности, не помогать оккупантами проводить фейковые выборы.

По словам Вице-премьера на телеканале Рада, нужно сделать все, чтобы уехать. Она отметила, что никакие права, свободы, международные правила и конвенции на временно оккупированных территориях не действуют. Там нет каких-либо международных организаций.

Поэтому как можно меньше контакта с оккупационными властями и как можно скорее пытаться эвакуироваться. Оккупанты могут выбирать себе кого угодно и что угодно рассказывать в свое оправдание. Главное – чтобы украинские граждане всячески избегали участия в этом фарсе,

– сказала Ирина Верещук.

Важно! Верещук призывает украинцев в оккупации пытаться выехать из ВОТ. В частности, через пункт пропуска Колотиловка – Покровка, который работает ежедневно.