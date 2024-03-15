11:54, 15 березня

У розвідки повідомили, що таке рішення Росії значно полегшує виборчкомам завдання фальсифікації результатів, долучаючи до голосування і "мертві душі".

Кремль здійснює цілий комплекс заходів для фіктивного проведення так званих "виборів президента Росії". Хоча усім очевидно, що ні сам факт цих виборів, ані їх результати не є засобом легітимізації путінського правління ні в Росії, та за її межами,

– зазначили у ГУР.