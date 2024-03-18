Большого успеха удалось достичь за рубежом. Возле посольств страны-агрессора собралось много россиян. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что в России на акцию пришло также немало людей.

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Что показала акция против Путина

По словам Яковенко, поскольку за рубежом безопасно ходить на протесты, возле российских посольств собралось много россиян на акцию "Полдень против Путина", в частности в Бангкоке и Алматы.

В то же время в России власти пытались "раздавить" акцию. Ширилась информация, что тех людей, которые пришли на избирательные участки в 12:00, будут преследовать по закону. Это сигнал от Кремля, что безопасного протеста в России не может быть.

Одним из аргументов этой акции было то, что она безопасна. Но это ошибка, потому что в фашистской тоталитарной стране безопасных протестов не бывает,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Что грозит людям, которые пришли на акцию

Яковенко отметил, что несмотря на угрозу, россияне, которые не могут эмигрировать и присоединиться к российским добровольческим формированиям, ищут альтернативные способы, как проявить свой протест против диктаторского режима Владимира Путина.

В частности, были "акты отчаяния", когда люди поджигали урны для голосования и обливали зеленкой бюллетени на избирательных участках. Ко многим из них возбуждаются уголовные дела. К примеру, в 15 подобных эпизодах россиян будут судить по 141 статье (препятствие деятельности избирательных комиссий), которая предусматривает до 5 лет заключения.

Однако госдума и ненормальный алкоголик Дмитрий Медведев требуют, чтобы их судили по статье "измена родине" вплоть до пожизненного заключения. Надеемся, что бред Медведева не реализуют, но 5 лет часть людей получит. Они понимают, что на результат выборов им не удастся повлиять, но хотя бы попытались сохранить свою совесть,

– констатировал Игорь Яковенко.

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