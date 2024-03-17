Отмечается, что идея акции “Полдень против Путина” заключается в том, чтобы в 12:00 прийти на избирательный участок и проголосовать против Путина или же испортить бюллетень. Еще до смерти это предложение поддержал оппозиционер Алексей Навальный.
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Задержание в полдень
В сети публикуют кадры задержания россиян, которые пришли на избирательные участки проголосовать в 12:00. Вероятно, причиной является акция "В полдень против Путина", которую организовала оппозиция.
Сообщается, что в разных регионах России были задержаны по меньшей мере 63 человека. В частности, 26 человек были задержаны в Казани, еще 12 – в Москве, шестеро – в Санкт-Петербурге, по трое – в Волгограде. Челябинске, Рязани. Кроме этого, задержания были в Уфе. Петрозаводске и других городах страны.
Задержание в российских городах в полдень: смотрите видео
Как рассказали российские СМИ, в одном из казанских участков полиция запретила голосовать молодежи, которая пришла отдать голос в полдень. Правоохранители попросили их "прийти позже".
Говорят заходите позже, через час – два. Или мы сейчас идем, или нас задерживают,
– рассказал один из избирателей.
Тех, кого все же задержали, отвезли в полицейский участок. Отмечается, что их отпустили без оформления протокола. В чем была причина задержания россиянам не сообщили.
Полиция задерживала тех, кто голосовал в полдень: смотрите видео
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- В сети также показали фото испорченных бюллетеней, которые россияне бросали в урны. На них в большинстве изображены антивоенные лозунги "За мир". Также они писали призывы к освобождению политзаключенных в России и отмечали, что "мир России сидит в тюрьме". Напротив Путина они писали слова "убийца", "преступник" и "психопат".
- Было также немало попыток саботажа выборов на отдельных избирательных участках. Например, они выливали зеленку и даже поджигали ящики с бюллетенями. В Уфе, например, один из россиян пытался бросить в избирательную урну фотографию Алексея Навального.
- Кроме этого, ГУР 15 марта положило систему государственных услуг России. Именно через эту систему осуществляли электронное голосование на "выборах" президента России. Киберспециалисты смогли обойти систему защиты – проблемы продлятся до конца голосования.