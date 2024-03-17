Отмечается, что идея акции “Полдень против Путина” заключается в том, чтобы в 12:00 прийти на избирательный участок и проголосовать против Путина или же испортить бюллетень. Еще до смерти это предложение поддержал оппозиционер Алексей Навальный.

Смотрите также Окончательно развязаны руки: что будет после "победы" Путина и чего ждать от выборов в России

Задержание в полдень

В сети публикуют кадры задержания россиян, которые пришли на избирательные участки проголосовать в 12:00. Вероятно, причиной является акция "В полдень против Путина", которую организовала оппозиция.

Сообщается, что в разных регионах России были задержаны по меньшей мере 63 человека. В частности, 26 человек были задержаны в Казани, еще 12 – в Москве, шестеро – в Санкт-Петербурге, по трое – в Волгограде. Челябинске, Рязани. Кроме этого, задержания были в Уфе. Петрозаводске и других городах страны.

Задержание в российских городах в полдень: смотрите видео

Как рассказали российские СМИ, в одном из казанских участков полиция запретила голосовать молодежи, которая пришла отдать голос в полдень. Правоохранители попросили их "прийти позже".

Говорят заходите позже, через час – два. Или мы сейчас идем, или нас задерживают,

– рассказал один из избирателей.

Тех, кого все же задержали, отвезли в полицейский участок. Отмечается, что их отпустили без оформления протокола. В чем была причина задержания россиянам не сообщили.

Полиция задерживала тех, кто голосовал в полдень: смотрите видео

Выборы в России: последние новости