Журналисты Суспильного со ссылкой на источники в ГУР МО отметили, что теперь россияне имеют проблемы с электронным голосованием на выборах. Сайт государственных услуг страны-агрессора не работает.
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Киберспециалисты ГУР взломали сайт госуслуг России
Собеседник рассказал журналистам, что сайт государственных услуг России сейчас "лежит". В таком же состоянии находится и система голосования.
Киберспециалисты обошли все системы защиты. Так будет продолжаться до конца голосования,
– отметил источник.
В разведке также отметили, что кроме этого, продолжают осуществлять атаки на электронные сервисы партии Владмира Путина "Единая Россия". В конце концов работа киберспециалистов Главного управления разведки продолжается.
В России продолжаются “выборы” президента России
- В России 15 марта началось трехдневное голосование на так называемых "выборах президента России". Это голосование впервые в истории страны-агрессора продлится 3 дня – с 15 по 17 марта.
- Уже 16 марта в путинской партии "Единая Россия" заявили, что фиксируют якобы широкомасштабные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии. Приостановлена работа второстепенных партийных ресурсов.
- Также на избирательных участках продолжают портить избирательные участки. В частности, в ящики с бюллетенями выливают краски или зеленки, или осуществляют поджоги.
- В то же время путинские сторонники продолжают устраивать цирк на избирательных участках по всей территории страны-агрессора. Так, в Якутске на избирательном участке устроили "шоу" шаманы, а на нескольких избирательных участках появился мультипликационный персонаж, который россияне используют для пропаганды, – Чебурашка.
- Стоит отметить, что в Государственном департаменте США заявили, что не признают легитимность результатов голосования на выборах президента России на временно оккупированных территориях. В Госдепе также подтвердил признание Соединенными Штатами Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма как неотъемлемых частей Украины.
- К тому же председатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макалистер заявил, что Европейский парламент не признает результаты выборов президента России. По словам евродепутата, эти выборы "ничего общего с демократией не имеют".