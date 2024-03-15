Об этом во время брифинга рассказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он отметил, что признают подобные российские выборы нелегитимными, передает 24 Канал.
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США не признают выборы России на оккупированных территориях
В своем заявлении Миллер решительно осудил действия России в Украине. Он подчеркнул позицию США против попыток России подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины путем фальсификации выборов на временно оккупированных украинских территориях.
Представитель Госдепа четко дал понять, что Соединенные Штаты не признают легитимность или результаты фальшивых президентских выборов, проведенных Россией на украинской земле. Он подтвердил признание Соединенными Штатами Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма как неотъемлемых частей Украины.
Европарламент не признает результатов выборов в России
- Председатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макалистер заявил, что Европейский парламент не признает результаты выборов президента России, которые должны состояться уже в марте 2024 года. По словам евродепутата, эти выборы "ничего общего с демократией не имеют".
- Он также подчеркнул, что президент России Путин боится "украинской модели" свободного и открытого общества. Депутат Европарламента подчеркнул, что Путин рассматривает демократию как вызов своему руководству.
- Стоит отметить, что сейчас в приграничных российских областях действуют рейды российских добровольцев с РДК, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона. Бойцы легиона "Свобода России", объявляя о своем рейде, заявили, что "идут" на выборы, чтобы освободить россиян от террористической организации, которая захватила власть.
- Кроме того, один из представителей легиона отметил, что сорвать проведение выборов в Курской и Белгородской области – станет хорошим результатом для них. Больше всего это касается населенных пунктов в приграничных с Украиной российских областях.