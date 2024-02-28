Об этом в интервью 24 Канала заявил председатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макалистер. Он отметил, что это голосование не имеет ничего общего с демократией.

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Анонс. В этом материале – лишь отрывок из интервью Макалистера корреспондентке нашего издания. Полная версия будет опубликована в ближайшее время. Следите за 24 Каналом, чтобы ничего не пропустить.

Псевдовыборы Путина

Европарламентарий от ЕНП коротко ответил на вопрос, будут ли признавать результаты выборов в России.

Это не демократические выборы. Это так называемые выборы, и мы не признаем результаты этих выборов,

– сказал Макалистер.

Он добавил, что Путин боится "украинской модели" свободного и открытого общества. Европарламентарий отметил, что Путин воспринимает демократию как угрозу для себя на посту президента.

Путина надо остановить