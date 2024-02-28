Об этом в интервью 24 Канала заявил председатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макалистер. Он отметил, что это голосование не имеет ничего общего с демократией.
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Псевдовыборы Путина
Европарламентарий от ЕНП коротко ответил на вопрос, будут ли признавать результаты выборов в России.
Это не демократические выборы. Это так называемые выборы, и мы не признаем результаты этих выборов,
– сказал Макалистер.
Он добавил, что Путин боится "украинской модели" свободного и открытого общества. Европарламентарий отметил, что Путин воспринимает демократию как угрозу для себя на посту президента.
Путина надо остановить
- Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой отметил, если не остановить Путина сейчас, он будет расширять агрессию. Под угрозой каждый, поскольку Россия имеет значительные инструменты для дестабилизации ситуации во многих странах.
- Чешский президент Петр Павел отмечал, что российский диктатор Владимир Путин после переизбрания на очередных "выборах" может сконцентрироваться на достижении полного контроля над оккупированными регионами, особенно над Донбассом. Он отметил, что мир должен поддержать Украину в стремлении вернуть оккупированные территории.
- Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк отметил, что Украина дает время Европе подготовиться к нападению России на их территории. Угроза становится все более очевидной. По его словам, Россия уже четко перестроилась за время полномасштабного вторжения. Теперь она является милитарным лагерем, где нет никаких прав и свобод, никаких социальных программ, а есть бесконечный мобилизационный ресурс, который можно сжигать.