Однако для того, чтобы Россия не смогла пойти дальше, необходимо объединить все усилия, чтобы не дать ей победить. На этом в разговоре с 24 Каналом акцентировал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, объяснив, что угроза для Европы является критической.

Стоит также пересмотреть "Тигр на бумаге" – готовиться к худшему․ Какие шансы у Европы выстоять в войне без США?

Что свидетельствует о подготовке России к глобальной войне

В западных СМИ все больше пишут о том, что война России с НАТО может быть отсрочена. Сначала говорили об угрозе через 3 – 4 года. А вот недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что НАТО может подвергнуться нападению со стороны России уже через 5 – 8 лет.

Украина дает время Европе подготовиться: накопить больше ресурса на складах, восстановить военное производство. Адаптировать оружие после огромного опыта, который они получают от использования этого оружия в Украине. Если называть вещи своими именами, мы даем время Европе,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Россия уже четко перестроилась за время полномасштабного вторжения. Теперь она, по словам Подоляка, является милитарным лагерем, где нет никаких прав и свобод, никаких социальных программ, а есть бесконечный мобилизационный ресурс, который можно сжигать.

К тому же Россия также проводит работу над ошибками. Они адаптируют свое оружие, формируют новые производства вместе с Северной Кореей, накапливают оружие, восстанавливают его. Кроме того, Кремль получит несколько миллионов людей, которые пройдут через опыт масштабной войны.

Все это перестроенное, заточенное на агрессию, на ненависть к европейскому, огромной четырехмиллионной ордой заливает Европу. Возникает вопрос, а вы точно уверены, что оружие, которое есть на складах, эффективно все это будет уничтожать? Что будет большое количество тех, кто желает, взять это оружие в руки? И точно ли люди, не имея опыта и определенной психологической подготовки, смогут противостоять России, которая, начиная с полномасштабного вторжения Украины, вела себя нагло?,

– риторически спросил Подоляк.

Есть только один способ предотвратить вторжение России в другие европейские страны – не дать им победить в Украине, совместными усилиями показать язык силы – единственный, который понимают в стране-агрессоре.

Если Россия не проиграет войну, то Европа не выдержит давления

Если Россия потерпит поражение в войне против Украины, это, по мнению Подоляка, приведет к нескольким последствиям.

Распадется этот террористический условный альянс.

Существенно успокоится много эскалационных источников, которые подпитываются российской культурой. Говорится об ультраправых и ультралевых протестах – все, что сегодня происходит даже в Европе.

Также успокоятся целые регионы – Ближний Восток, Африканский континент. Все перевороты иначе будут воспринимать в Центральной Африке. Тихоокеанский регион будет намного спокойнее, потому что Северная Корея осознает, что больше нет "матки", от которой можно брать донаты и атаковать соседние страны.

Тогда, утверждает Подоляк, формат безопасности может быть перестроен, а международные институты – переосмыслены.

Существует другой вариант. Россия не проиграет войну, и тогда она ультимативно потребует доминирования в Европе. Сможет ли тогда Европа противостоять? В Европе скажут, что они не могут воевать, потому что являются цивилизованными людьми, а потому откажутся от части своего суверенитета, от определенных правил в пользу России. Это настолько уже очевидно, что нет никаких "5 – 8 лет". Есть ситуация: выигрыш Украины совместными усилиями – проигрыш в Украине совместными усилиями. Других вариантов не существует,

– резюмировал Подоляк.

Россия может напасть на НАТО: что об этом говорят в мире