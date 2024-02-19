Как отмечают в издании, представители стран-членов НАТО в частных разговорах на Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали потребность в подготовке к возможному нападению России на одну из них. Соответствующие опасения витают в небе после того, как возникли сомнения в защите Европы со стороны США.

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В Европе все больше сомнений относительно роли США как защитника

В издании Bloomberg пишут, что в частных разговорах члены НАТО теперь говорят о вероятном нападении России на них, как об опасности, которая требует немедленного ответа. Это связано с тем, что у государств все больше сомнений в том, что традиционную роль защиты Европы как части Альянса сохранят Соединенные Штаты.

Союзники Байдена тревожатся не безосновательно. Они осознают, что сейчас находятся в ситуации, в которой Кремль может быть ободрен своими успехами на поле боя. Параллельно с тем США могут уменьшить поддержку Европы, а сам континент может сделать недостаточно, чтобы подготовиться.

Журналисты пишут, что на Мюнхенской конференции по безопасности доминировал этот пессимизм. И это при том, что на ней собрались представители оборонных ведомств для подведения итогов крупнейших геополитических угроз, которые встали перед миром.

В Мюнхене также царила неопределенность

Высокопоставленные чиновники в сфере безопасности по поводу неспособности США предоставить 60 миллиардов долларов финансирования Украине выразили беспокойство. Поэтому они рассматривают сценарии, при которых ухудшение поддержки нашего государства может стать толчком России к нападению на союзника по НАТО.

Если сравнивать с предыдущими встречами, то эта, по словам чиновников, характеризовалась тем, что на ней царила неопределенность.

Я не могу предсказать, может ли произойти нападение на территорию НАТО и когда именно. Но это может произойти через пять – восемь лет,

– подчеркнул в интервью Bloomberg министр обороны Германии Борис Писториус.

Между тем своим мнением поделился сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс. Заметим, что он – близкий союзник Дональда Трампа и противник помощи для Украины. Он озвучил мнение многих членов его партии. По его словам, США следует переориентировать свою внешнюю политику на Азию. Зато на поддержку Европы следует оставить меньше ресурсов.

Проблема Европы заключается в том, что она не обеспечивает достаточного сдерживания самостоятельно, потому что она не проявляет достаточной инициативы. Американское одеяло безопасности позволило европейской безопасности атрофироваться,

– заметил Вэнс во время панельной дискуссии в Мюнхене.

Один из высокопоставленных помощников конгрессменов прокомментировал вопрос финансирования для Украины. По его словам, даже если США его примут, оборудование попадет в наше государство не сразу.

Между тем издание отмечает, что нашему государству необходимы ракеты для противовоздушной обороны. Ведь их дефицит уже стал причиной того, что российские ракетные обстрелы наносят серьезные убытки.