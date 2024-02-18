Соответствующее заявление он сделал в субботу 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал законодателей США одобрить для Украины дополнительную военную помощь. Также предупредил, что отказ от этого может повредить также экономическим интересам Америки.

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Предупредил об угрозе Европу и НАТО

Он отметил, что агрессия Кремля, если ее не остановить, может негативно повлиять на сотрудничество в сфере безопасности. А еще оно может нанести вред оборонным подрядчикам США. Кроме того, это ослабит Европу в целом и нарушит торговые отношения блока с крупнейшей экономикой мира.

Но это далеко не все. Он предупредил не только Европу, но и США о последствиях вероятного поражения Украины. По его словам, вторжение Владимира Путина – угроза для "международного порядка, основанного на правилах".

Географически Европа расположена далеко от Айовы или Висконсина, но с точки зрения политики безопасности она очень близка. Меньшая безопасность в Европе означает меньшую безопасность для Соединенных Штатов. Мы не должны воспринимать свободу как должное. Мы должны ее защищать. Мы должны бороться за нее, если это необходимо,

– подчеркнул Писториус.

Он настаивает, чтобы больше оружия предоставили Украине также европейские соседи. И добавил, что видит доказательства того, что обязательства растут.

Министр обороны в интервью призвал Европу и оборонный альянс НАТО подготовиться к "худшему сценарию".

Я не люблю заглядывать в хрустальный шар. Я не могу предсказать, может ли произойти нападение на территорию НАТО и когда именно. Но это может произойти через пять – восемь лет,

– подчеркнул он.

Путин не остановится

Это в интервью 24 Каналу отметил министр обороны Швеции Поль Джонсон. Он подчеркнул, что Украина – щит против дальнейшей российской экспансии. По его словам, Владимир Путин не остановится до тех пор, пока его не остановит кто-то.

И сейчас именно украинцы делают это, а значит, их безопасность является также и нашей безопасностью. Поэтому мы предоставили более 2 миллиардов евро военной поддержки и будем продолжать это делать. Потому что, в конце концов, это также инвестиция в нашу собственную безопасность. Итак, есть все причины, почему мы должны увеличить наши оборонные инвестиции, а также – усилить поддержку Украины,

– подчеркнул Поль Джонсон.

Он отметил, что Швеция принимает ряд мер для того, чтобы убедиться, что у нее есть оборонно-промышленная база, которой можно поддержать как Украину, так и собственное государство.