Відповідну заяву він зробив у суботу 17 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав законодавців США схвалити для України додаткову військову допомогу. Також попередив, що відмова від цього може зашкодити також економічним інтересам Америки.

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Попередив про загрозу Європу та НАТО

Він зауважив, що агресія Кремля, якщо її не зупинити, може негативно вплинути на співробітництво у сфері безпеки. А ще воно може завдати шкоди оборонним підрядникам США. Крім того, це послабить Європу в цілому та порушить торговельні відносини блоку з найбільшою економікою світу.

Але це далеко не все. Він попередив не лише Європу, а й США про наслідки ймовірної поразки України. За його словами, вторгнення Владіміра Путіна – загроза для "міжнародного порядку, заснованого на правилах".

Географічно Європа розташована далеко від Айови чи Вісконсину, але з точки зору політики безпеки вона дуже близька. Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для Сполучених Штатів. Ми не повинні сприймати свободу як належне. Ми повинні її захищати. Ми повинні боротися за неї, якщо це необхідно,

– наголосив Пісторіус.

Він наполягає, щоб більше зброї надали Україні також європейські сусіди. Та додав, що бачить докази того, що зобов'язання зростають.

Міністр оборони в інтерв'ю закликав Європу й оборонний альянс НАТО підготуватися до "найгіршого сценарію".

Я не люблю заглядати в кришталеву кулю. Я не можу передбачити, чи може статися напад на територію НАТО і коли саме. Але це може статися через п'ять – вісім років,

– підкреслив він.

Путін не зупиниться

На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив міністр оборони Швеції Поль Джонсон. Він підкреслив, що Україна – щит проти подальшої російської експансії. За його словами, Владімір Путін не зупиниться доти, поки його не зупинить хтось.

І зараз саме українці роблять це, а отже, їхня безпека є також і нашою безпекою. Через це ми надали понад 2 мільярди євро військової підтримки й будемо продовжувати це робити. Тому що, зрештою, це також інвестиція в нашу власну безпеку. Отже, є всі причини, чому ми повинні збільшити наші оборонні інвестиції, а також – посилити підтримку України,

– підкреслив Поль Джонсон.

Він зазначив, що Швеція вживає низку заходів задля того, щоб переконатися, що у неї є оборонно-промислова база, якою можна підтримати як Україну, так і власну державу.