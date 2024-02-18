Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив міністр оборони Швеції. Поль Джонсон наголосив, що Україна є щитом проти подальшої російської експансії, однак, Путін не зупиниться, поки його хтось не зупинить.

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Росія готова йти на великі ризики

Очільник Міноборони зауважив, що, безумовно, Росія загрожує і західним країнам. Варто взяти до уваги той факт, що окупанти готові йти на великі політичні та військові ризики, і це правда.

Посадовець додав, що зараз, звичайно, Україна є щитом проти подальшої російської експансії, втім, кремлівський диктатор не зупиниться, поки його хтось не зупинить.

І зараз саме українці роблять це, а отже, їхня безпека є також і нашою безпекою. Через це ми надали понад 2 мільярди євро військової підтримки й будемо продовжувати це робити. Тому що, зрештою, це також інвестиція в нашу власну безпеку. Отже, є всі причини, чому ми повинні збільшити наші оборонні інвестиції, а також – посилити підтримку України,

– підкреслив Поль Джонсон.

Окрім того, додав міністр, країна вживає низку заходів, щоб переконатися, що в неї є оборонно-промислова база, якою можна підтримати Україну та Швецію, яка, хоч і є меншою країною, але має потужну оборонно-промислову базу.

"Ми єдина 10-мільйонна країна у світі, яка може виробляти винищувачі, підводні човни, наземні бойові артилерійські системи, такі як "Archer", і БМП, такі як CV 90. Для мене дуже корисно, коли ми відчуваємо наявність таких можливостей, тому що тоді нам легше організувати логістику, підтримку і підготовку", – зазначив посадовець.

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