Об этом в интервью 24 Каналу заявил министр обороны Швеции. Поль Джонсон отметил, что Украина является щитом против дальнейшей российской экспансии, однако, Путин не остановится, пока его кто-то не остановит.

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Россия готова идти на большие риски

Глава Минобороны отметил, что, безусловно, Россия угрожает и западным странам. Стоит принять во внимание тот факт, что оккупанты готовы идти на большие политические и военные риски, и это правда.

Чиновник добавил, что сейчас, конечно, Украина является щитом против дальнейшей российской экспансии, впрочем, кремлевский диктатор не остановится, пока его кто-то не остановит.

И сейчас именно украинцы делают это, а значит, их безопасность является также и нашей безопасностью. Поэтому мы предоставили более 2 миллиардов евро военной поддержки и будем продолжать это делать. Потому что, в конце концов, это также инвестиция в нашу собственную безопасность. Итак, есть все причины, почему мы должны увеличить наши оборонные инвестиции, а также – усилить поддержку Украины,

– подчеркнул Поль Джонсон.

Кроме того, добавил министр, страна принимает ряд мер, чтобы убедиться, что у нее есть оборонно-промышленная база, которой можно поддержать Украину и Швецию, которая, хоть и является меньшей страной, но имеет мощную оборонно-промышленную базу.

"Мы единственная 10-миллионная страна в мире, которая может производить истребители, подводные лодки, наземные боевые артиллерийские системы, такие как "Archer", и БМП, такие как CV 90. Для меня очень полезно, когда мы чувствуем наличие таких возможностей, потому что тогда нам легче организовать логистику, поддержку и подготовку", – отметил чиновник.

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