Об этом Йенс Столтенберг заявил на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что нужно делать больше для защиты.
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Пробелы в НАТО
Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический Альянс является "сильнейшей военной мощью в мире", на которую приходится около половины всей военной мощи. Но и у нее есть определенные недостатки.
И в военном плане мы сильнее России. И в то же время я считаю, что война в Украине показала, что у нас есть определенные достаточно серьезные пробелы,
– объяснил Столтенберг.
Он отметил, что, в частности, это вопрос поддержания техники в боевом состоянии. Кроме этого у НАТО есть передовые системы оружия, но они требуют запчастей, обслуживания и боеприпасов. Столтенберг отметил, что в начале полномасштабной войны исчерпали запасы оружия, которое передавали на помощь Украине – однако идет работа над исправлением этих недостатков.
Поэтому теперь мы упорно работаем над увеличением производства. Есть хорошие новости: создаются новые заводы, производство увеличивается,
– подчеркнул он.
Генсек НАТО отметил, что этого недостаточно – есть насущная необходимость делать больше.
Действия НАТО на фоне войны
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что в этом году количество государств-членов Альянса, которое потратит 2% от ВВП на оборону, возрастет до 18. Если сравнивать с 2014 годом, то это число выросло в шесть раз – это рекорд. Европейские союзники по Альянсу инвестируют в оборону 380 миллиардов долларов в 2024 году.
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна продолжает формирование бригады, которая должна защитить восточный фланг НАТО от потенциальной агрессии со стороны России. Эта бригада уже может быть готова к бою к 2027 году и будет размещаться в Литве.
- Генсек Альянса отметил, что страны НАТО планируют поставить Украине миллион беспилотников. Великобритания вместе с Латвией она возглавит большую коалицию дронов для Украины. Кроме того, еще 20 стран договорились о создании Коалиции по разминированию взрывоопасных предметов.