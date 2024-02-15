Об этом в комментарии корреспонденту 24 Канала в Брюсселе рассказал министр обороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что эта бригада будет базироваться в Литве.

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Писториус рассказал о формировании бригады для защиты НАТО

Министр обороны Германии проинформировал, что развертывание немецкого военного подразделения в Литве идет по плану.

Бригада будет готова к бою, если это будет необходимо, в 2027 году,

– заявил Борис Писториус.

Он выразил уверенность, что Германия успеет к этому времени сформировать бригаду, которая будет защищать восточные фланги НАТО. Он также заверил, что эта бригада будет готова для защиты Альянса вовремя.

Обратите внимание! Борис Писториус заявил, что в 2024 году Германия передаст примерно в 3 – 4 раза больше артиллерийских боеприпасов в Украину, чем это было в 2023 году. Берлин также официально присоединился к бронетанковой коалиции.

Германия разместит свою бригаду в Литве