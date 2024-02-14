В 2024 году Германия передаст примерно в 3 – 4 раза больше артиллерийских боеприпасов в Украину, чем это было в прошлом году. Об этом во время 19-го заседания “Рамштайн” сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Германия предоставит Украине больше боеприпасов

По словам Писториуса, Германия присоединится к бронетанковой коалиции под руководством Польши. Он ожидает, что Германия передаст примерно в 3 – 4 раза больше артиллерийских боеприпасов в Украину в этом году, чем в 2023 году.

В частности, Писториус отметил, что Германия уже заложила 3,5 миллиарда евро на производство боеприпасов. Министр отметил растущей динамике в вопросе боеприпасов, что положительно влияет как на Украину, так и на саму Германию.

В целом Украина сопротивляется российским агрессиям уже в течение 10 лет. И надо отметить, что сейчас Россия представляет наибольшую угрозу странам-членам НАТО.

– отметил Писториус.

Он также рассказал, что за эти два года войны обсуждались вопросы укрепления военного потенциала Украины, и "много было уже сделано".

Коалиция сил и средств противовоздушной обороны провела свое первое заседание и подписала протокол о намерениях. Это важный шаг с участием 15 стран-участниц, ведь мы все осознаем, что противовоздушная оборона является важным уроком войны против Украины и России, особенно сейчас,

– заявил министр обороны Германии.

Он также добавил, что противовоздушная оборона является центральным вызовом, центральной способностью, и так будет и в дальнейшем. Как отметил Писториус, это их ответ на затяжную войну в нашем государстве.

Кроме того, Писториус напомнил, что в начале этой недели при его присутствии, а также канцлер Германии Олаф Шольц было заложено строительство завода, где будут производить артбоеприпасы.

Снаряды – это самое главное для стран НАТО в военной поддержке Украины, которая ощущает их нехватку. Как и во всем мире их производство недостаточно. И я приветствую действия германской промышленности, которая начинает заниматься этим вопросом сейчас и это важно в будущем. В этом году Германия потратит на производство снарядов 3,5 миллиарда евро,

– отметил министр.

Стоит заметить, что в НАТО впервые провели заседание коалиции ПВО на уровне министров обороны во главе с Германией вместе с Францией.

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