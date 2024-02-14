В 2024 году Германия передаст примерно в 3 – 4 раза больше артиллерийских боеприпасов в Украину, чем это было в прошлом году. Об этом во время 19-го заседания “Рамштайн” сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Германия предоставит Украине больше боеприпасов
По словам Писториуса, Германия присоединится к бронетанковой коалиции под руководством Польши. Он ожидает, что Германия передаст примерно в 3 – 4 раза больше артиллерийских боеприпасов в Украину в этом году, чем в 2023 году.
В частности, Писториус отметил, что Германия уже заложила 3,5 миллиарда евро на производство боеприпасов. Министр отметил растущей динамике в вопросе боеприпасов, что положительно влияет как на Украину, так и на саму Германию.
В целом Украина сопротивляется российским агрессиям уже в течение 10 лет. И надо отметить, что сейчас Россия представляет наибольшую угрозу странам-членам НАТО.
– отметил Писториус.
Он также рассказал, что за эти два года войны обсуждались вопросы укрепления военного потенциала Украины, и "много было уже сделано".
Коалиция сил и средств противовоздушной обороны провела свое первое заседание и подписала протокол о намерениях. Это важный шаг с участием 15 стран-участниц, ведь мы все осознаем, что противовоздушная оборона является важным уроком войны против Украины и России, особенно сейчас,
– заявил министр обороны Германии.
Он также добавил, что противовоздушная оборона является центральным вызовом, центральной способностью, и так будет и в дальнейшем. Как отметил Писториус, это их ответ на затяжную войну в нашем государстве.
Кроме того, Писториус напомнил, что в начале этой недели при его присутствии, а также канцлер Германии Олаф Шольц было заложено строительство завода, где будут производить артбоеприпасы.
Снаряды – это самое главное для стран НАТО в военной поддержке Украины, которая ощущает их нехватку. Как и во всем мире их производство недостаточно. И я приветствую действия германской промышленности, которая начинает заниматься этим вопросом сейчас и это важно в будущем. В этом году Германия потратит на производство снарядов 3,5 миллиарда евро,
– отметил министр.
Стоит заметить, что в НАТО впервые провели заседание коалиции ПВО на уровне министров обороны во главе с Германией вместе с Францией.
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- Нидерланды присоединились к коалиции дронов. Ожидается, что это усугубит наступательные возможности украинской армии на поле боя.
- Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение Германии начать строительство завода по производству снарядов, которые будут также поставлять в Украину. В будущем производственные объемы этого завода будут достигать 200 тысяч боеприпасов в год.
- Канада заявила о выделении Украине 60 миллионов канадских долларов в поддержку устойчивого потенциала истребителей F-16. Это около 44 миллионов долларов США. В частности, средства помогут обеспечить критически необходимые для F-16 материалы и оборудование, такие как запасные части, станции вооружения, авионика и боеприпасы.