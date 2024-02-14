У 2024 році Німеччина передасть приблизно в 3 – 4 рази більше артилерійських боєприпасів в Україну, ніж це було минулого року. Про це під час 19-го засідання "Рамштайну" повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Німеччина надасть Україні більше боєприпасів
За словами Пісторіуса, Німеччина доєднається до бронетанкової коаліції під керівництвом Польщі. Він очікує, що Німеччина передасть приблизно в 3 – 4 рази більше артилерійських боєприпасів в Україну цього року, ніж у 2023 році.
Зокрема, Пісторіус зауважив, що Німеччина уже заклала 3,5 мільярда євро на виробництво боєприпасів. Міністр наголосив на зростаючій динаміці в питанні боєприпасів, що позитивно впливає як на Україну, так і на саму Німеччину.
Загалом Україна чинить опір російські агресії вже протягом 10 років. І треба відзначити, що зараз Росія становить найбільшу загрозу країнам-членам НАТО,
– зазначив Пісторіус.
Він також розповів, що за ці два роки війни обговорювалися питання зміцнення військового потенціалу України, і "багато було вже зроблено".
Коаліція сил і засобів протиповітряної оборони провела своє перше засідання і підписала протокол про наміри. Це важливий крок за участю 15 країн-учасниць, адже ми всі усвідомлюємо, що протиповітряна оборона є важливим уроком війни проти України й Росії, особливо зараз,
– заявив міністр оборони Німеччини.
Він також додав, що протиповітряна оборона є центральним викликом, центральною спроможністю, і так буде й надалі. Як зазначив Пісторіус, це їхня відповідь на затяжну війну у нашій державі.
Крім того, Пісторіус нагадав, що на початку цього тижня за його присутності, а також канцлера Німеччини Олафа Шольца було закладено будівництво заводу, де вироблятимуть артбоєприпаси.
Снаряди – це найголовніше для країн НАТО у військовій підтримці України, яка відчуває їх брак. Як і всьому світі їх виробництво недостатнє. І я вітаю дії німецької промисловості, яка починає займатися цим питанням зараз і це важливо в майбутньому. Цього року Німеччина витратить на виробництво снарядів 3,5 мільярда євро,
– наголосив міністр.
Варто зауважити, що в НАТО вперше провели засідання коаліції ППО на рівні міністрів оборони на чолі з Німеччиною разом з Францією.
Партнери вже анонсували нові пакети допомоги: що відомо
- Нідерланди доєдналися до коаліції дронів. Очікують, що це посилить наступальні можливості української армії на полі бою.
- Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав рішення Німеччини розпочати будівництво заводу з виробництва снарядів, які також постачатимуть Україні. У майбутньому виробничі обсяги цього заводу сягатимуть до 200 тисяч боєприпасів на рік.
- Канада заявила про виділення Україні 60 мільйонів канадських доларів на підтримку сталого потенціалу винищувачів F-16. це близько 44 мільйонів доларів США. Зокрема, кошти допоможуть забезпечити критично необхідні для F-16 матеріали та обладнання, такі як запасні частини, станції озброєння, авіоніка та боєприпаси.