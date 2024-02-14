Сьогодні партнери обговорять короткострокові потреби України, зокрема артилерійські снаряди, системи ППО та ракети до них. Про це повідомив Ллойд Остін, відкриваючи засідання, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Зустріч "Рамштайну" відкрито

Голова Пентагону заявив, що коли Путін розпочинав неспровоковану війну проти України, він робив ставку на те, що Україна піде на поступки та не буде воювати за свою землю. Ллойд Остін наголосив, що Путін сильно помилявся.

Україна бореться з путінським вторгненням з неймовірною мужністю і феноменальною майстерністю, а країни з доброї волі по всьому світу об'єдналися на захист України. Країни цієї контактної групи, майже два роки потому, все ще об'єднані спільною метою,

– сказав американський міністр оборони.

Він каже, що попри бажання Путіна, контактна група все ще залишаються рішучою та не робить помилок. За словами голови Пентагону, США продовжують стояти на стороні України у той час, поки Росія дедалі глибше занурюється в ізоляцію.

Сьогодні ми працюватимемо над короткостроковими потребами України, зокрема над її нагальною потребою в більшій кількості артилерії, боєприпасів і ракет ППО, а також над тим, що ми називаємо коаліціями спроможностей,

– заявив Ллойд Остін.

Міністр оборони США додав, що союзники й надалі працюватимуть разом, щоб надати Україні все необхідне і продовжувати відтісняти російські війська.

Остін назвав російське вторгнення в Україну “лобовою атакою” на світовий порядок, сформований після Другої світової війни, який засуджує агресію, захищає державний суверенітет і відстоює права людини.

Ллойд Остін прокоментував свою відсутність

Міністр оборони США перепросив колег, що не зміг приїхати в штаб-квартиру НАТО особисто. Втім, він приєднався до засідання в онлайн режиму.

Я планував зустрітися з вами сьогодні в Брюсселі, але мені довелося повернутися до лікарні для нехірургічних процедур. Я в доброму стані, прогноз щодо раку залишається відмінним, і я дуже вдячний за всі побажання,

– сказав Ллойд Остін.

Очільник Пентагону зазначив, що з нетерпінням чекає можливості зібрати контактну групу особисто найближчим часом.

Допомога Україні – в інтересах Штатів

Ллойд Остін також заявив, що Сполучені Штати Америки разом з іншими учасниками "Рамштайну" підтримують Україну й триматимуться доти, доки тримаються українці.

Почавши цю нечесну і неспровоковану війну, Путін думав, що Україна впаде, але він дуже помилявся. Україна вистояла це вторгнення з неймовірною сміливістю і феноменальним умінням,

– сказав він.

За словами глави Пентагону, Кремль все ще ставить на те, що країни контактної групи втратять інтерес до України й підтримка партнерів буде слабшати.

Але зараз я впевнений більше, ніж будь-коли, я знаю, що і ви також. Ця контактна група сповнена рішучості й непохитна. США залишаються з Україною, і будуть підтримувати Україну в боротьбі проти путінської імперіалістичної агресії,

– зауважив глава Пентагону.

Остін наголосив, що учасники коаліції, включно зі США, підтримують Україну, тому що це правильно, і тому що це в базових інтересах безпеки самих Штатів.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі "Рамштайн" буде доповідь коаліції F-16, як усе це відбувається. Голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко сказала, що підготовка до використання F-16 відбувається на кількох рівнях. Пілотів навчають англійської мови, а також управлінню літаками.