Воно відбудеться уже сьогодні, 14 лютого. Про це повідомила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко коментуючи терміни передачі винищувачів. За її словами, наразі "усе іде за планом".

Дивіться також Винищувачі F-16 з українським гербом: Ігнат прокоментував фото літака з мережі

Під час зустрічі "Рамштайн" буде доповідь коаліції F-16, як усе це відбувається. Тому я думаю, що після засідання, можливо, буде якась більш докладна інформація, але зараз поки що все за планом. І весна 2024 року – це реалістичні терміни, які у нас називалися,

– розповіла вона.

Вона додала, що підготовка до використання F-16 відбувається на кількох рівнях. Пілотів навчають англійської мови, а також управлінню літаками. При цьому ведеться навчання персоналу, який обслуговуватиме літаки.

Також йде підготовка інфраструктури, оскільки не всі злітно-посадкові смуги в країні готові до постачання таких винищувачів.

F-16 для України: головне