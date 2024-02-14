Оно состоится уже сегодня, 14 февраля. Об этом сообщила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко комментируя сроки передачи истребителей. По ее словам, пока "все идет по плану".

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Во время встречи "Рамштайн" будет доклад коалиции F-16, как все это происходит. Поэтому я думаю, что после заседания, возможно, будет какая-то более подробная информация, но сейчас пока все по плану. И весна 2024 года – это реалистичные сроки, которые у нас назывались,

– рассказала она.

Она добавила, что подготовка к использованию F-16 происходит на нескольких уровнях. Пилотов обучают английскому языку, а также управлению самолетами. При этом ведется обучение персонала, который будет обслуживать самолеты.

Также идет подготовка инфраструктуры, поскольку не все взлетно-посадочные полосы в стране готовы к поставке таких истребителей.

F-16 для Украины: главное