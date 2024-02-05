5 февраля минобороны страны отдельно заявило, что предоставят Киеву больше F-16, чем обещали ранее.

Смотрите также Помощь от Нидерландов: на что будет потрачено более 100 миллионов евро

Сколько F-16 получит Украина

Так, в декабре 2023 года в телефонном разговоре Марк Рютте сказал президенту Зеленскому, что его страна начала подготовку к передаче Украине 18 истребителей F-16.

Снабжение F-16 является одним из важнейших элементов договоренностей о военной поддержке Украины,

– отметил тогда Рютте.

Теперь стало известно, что Амстердам готов увеличить поставку самолетов нашему государству. В минобороны сообщили, что предоставит дополнительно еще 6 F-16. В целом Украина получит от страны-союзницы 24 истребителя.

Напомним, что еще осенью в Нидерландах говорили, что F-16 будут поставлены уже в 2024 году. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен рассказывала, что скорость процесса передачи самолетов зависит от обучения украинских пилотов. Кроме того, сами Нидерланды совершают переход на более современный тип самолета – F-35.

Почему немедленная передача самолетов – не "лучший вариант"

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что отдельные европейские лидеры заявляли о готовности передать F-16 уже сейчас. Впрочем, полковник считает это не слишком хорошей идеей. По его словам, Украина должна быть готова пользоваться новым вооружением.

Понятно, что должно быть все готово: и пилоты, и инфраструктура, и инженеры, и другие факторы, о которых меньше говорят,

– подчеркнул он.

Игнат подчеркнул, что нет смысла в том, чтобы обещанные партнерами самолеты просто территориально находились в Украине.

Передача F-16 Украине: последние новости