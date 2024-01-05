Об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. В то же время он отметил, что сейчас конкретных сроков окончания обучения на F-16 еще нет, передает 24 Канал.
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Украинцы уже могут завершить обучение на F-16 к концу 2024 года
Райдер подчеркнул, что группа украинских пилотов ежедневно продолжает летную подготовку на авиабазе в штате Аризона. Он отметил, что в зависимости от уровня навыков пилотов обучение может длиться от пяти до восьми месяцев.
Я ожидаю, что где-то до конца года украинские пилоты завершат учебу, но более конкретных сроков назвать не могу,
– отметил представитель Пентагона.
Следует отметить, что украинцы на авиабазе в Аризоне изучают основы эксплуатации F-16 в аудиториях и на тренажерах. После этого они должны перейти к полетам.
Украина должна получить первые F-16 от партнеров
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 22 декабря сообщил, что его страна уже готовит 18 истребителей F-16 для доставки в Украину. В то же время, он не уточнил, когда именно эти истребители должны прибыть в наше государство.
- В американском Институте изучения войны предположили, что Украина может получить самолеты к концу 2023 года. Однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что это рано, ведь сейчас наше государство не готово их использовать, поэтому F-16 будут просто стоять под прицелом у врага.
- Кроме того, издание Newsweek предположило, что первые истребители F-16 уже якобы могут быть в Украине. В то же время, Игнат опроверг эти утверждения и подчеркнул, что Украина еще не получила эти истребители и не получит их до конца 2023 года.
- Спикер Воздушных сил также отметил, что перед получением F-16 требуется подготовить инфраструктуру для этих истребителей. К тому же, стоит дождаться завершения тренировки летчиков и инженерно-авиационного состава.